٣٠٤٩٦ طالب أولى ثانوى أدوا اختبار الفيزياء الإلكتروني بالبحيرة





أدى ٣٠٤٩٦ طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام، بالبحيرة اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء إليكترونيًا لمدة ساعة ونصف خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا من جهاز التابلت متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على إنعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب حيث يقومون بأداء الإختيار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الإتصال الخاصة به









واشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطلابيقومون بآداء الإمتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الإمتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإختبار إلكترونيا ٣٠٤٩٦ طالب وطالبة منهم عدد ٢٥٦٧٨ إنتظام وعدد ٤٨١٨ خدمات .





وكانت وزارة التربية والتعليم قد قسمت المحافظات إلي مجموعتين، تؤدي المجموعة الأولى الإمتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا.





وتقع محافظة البحيرة ضمن المجموعة الثانية والتى يؤدى طلابها الإمتحان من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا .



