خصم 10 أيام من راتب مدير مدرسة إسماعيل المبروك الرسمية بدمنهور لمخالفته قرارات تسليم الأبحاث

قرر الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مجازاة مدير مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات بخصم عشرة أيام من راتبه لمخالفته القرارات الوزارية والأوامر الإدارية الخاصة بتسليم المشروعات البحثية للطلبة.





وذلك لقيام مدير المدرسة بنشر بيان على منصة تسليم الأبحاث edmodo و موقع التواصل الاجتماعى الخاص بالمدرسة الآتى " على جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية الذين تم رفع أبحاثهم إلكترونيًا على منصة edmodo الحضور إلى المدرسة وإحضار نسخة ورقية من أبحاثهم كنسخة احتياطية بداخل ظرف يكتب علية من الخارج الاسم والكود ( الأكواد إذا كن البحث جماعي) ويكتب أيضًا نوع البحث ( فردى / جماعي ) للضرورة وذلك على الرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بمد فترة استلام الأبحاث إلى يوم الاثنين الموافق 18/5/2020"



وكشفت التحقيقات التى اجريت حول الواقعة اعتراف مدير المدرسة بصحة الاتهام المنسوب إليه و بالواقعة وأنه لا يجوز اتخاذ أيه إجراءات أو إعطاء أية تعليمات من قبل مديري المدارس بالمخالفة للقرارات الوزارة والتعليمات المتضمنة للعمل.

وأوضح وكيل تعليم البحيرة بأن ما اقدم علية مدير المدرسة يعد مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 719 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والإجازات الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مما يعد أمرًا غاية في الخطورة حيث أدى إلى وجود تجمعات بالمدرسة على نحو يخل بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمقاومة فيروس كرونا المستجد بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة أيضًا للقرار الوزارى 2202 والقرار الوزارى 2203 والأمر الإداري 35 بشأن تعليمات تسليم المشروعات البحثية للطلبة.





وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة قد أصدرت في وقت سابق الأمر الإدارى رقم 35 بتاريخ 8/5/2020 والذى تضمن التنبيه على السادة مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية (تعليم عام -تعليم خاص ودولى) والتربية الخاصة والرسمية لغات والتعليم المجتمعى تنفيذ ما جاء به بكل حزم حيث جاء فيه.





ووجهت المديرية بالتنبيه على الطلاب بتسليم المشروعات إلكترونيا على "منصة إدمودو" لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف. وفي حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة ، وفق الجدول الزمني لتسليم المشروعات البحثية بالكتاب الوزاري 2203 بتاريخ 7/5/2020 ،





وشدد فيه وكيل الوزارة على مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الحازمة لكافة المدارس التي تفرض علي الطلاب أو أولياء الأمور تسليم المشروعات ورقيا بالمخالفة للتعليمات الوزارية الواضحة والنافذة ومسئولين مسئولية مباشرة عن الالتزام بكل دقة بهذا الأمر وضرورة اتباع التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإجازات الاستثنائية بكل حزم وكذا تخفيض القوة بالمدرسة والخاصة علي بعض العاملين.







