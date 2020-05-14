AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خصم 10 أيام من راتب مدير مدرسة إسماعيل المبروك الرسمية بدمنهور لمخالفته قرارات تسليم الأبحاث

الخميس 14/مايو/2020 - 03:13 م
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد محمد وكيل التعليم بالبحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهورى
قرر الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مجازاة مدير مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات بخصم عشرة أيام من راتبه لمخالفته القرارات الوزارية والأوامر الإدارية الخاصة بتسليم المشروعات البحثية للطلبة.

وذلك لقيام مدير المدرسة بنشر بيان على منصة تسليم الأبحاث edmodo و موقع التواصل الاجتماعى الخاص بالمدرسة الآتى " على جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية الذين تم رفع أبحاثهم إلكترونيًا على منصة edmodo الحضور إلى المدرسة وإحضار نسخة ورقية من أبحاثهم كنسخة احتياطية بداخل ظرف يكتب علية من الخارج الاسم والكود ( الأكواد إذا كن البحث جماعي) ويكتب أيضًا نوع البحث ( فردى / جماعي )  للضرورة وذلك على الرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بمد فترة استلام الأبحاث إلى يوم الاثنين الموافق 18/5/2020"

وكشفت التحقيقات التى اجريت حول الواقعة اعتراف مدير المدرسة بصحة الاتهام المنسوب إليه و بالواقعة وأنه لا يجوز اتخاذ أيه إجراءات أو إعطاء أية تعليمات من قبل مديري المدارس بالمخالفة للقرارات الوزارة والتعليمات المتضمنة للعمل.

وأوضح وكيل تعليم البحيرة بأن ما اقدم علية مدير المدرسة يعد مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 719 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والإجازات الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مما يعد أمرًا غاية في الخطورة حيث أدى إلى وجود تجمعات بالمدرسة على نحو يخل بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمقاومة فيروس كرونا المستجد بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة أيضًا للقرار الوزارى 2202 والقرار الوزارى 2203 والأمر الإداري 35 بشأن تعليمات تسليم المشروعات البحثية للطلبة. 

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة قد أصدرت في وقت سابق الأمر الإدارى رقم 35 بتاريخ 8/5/2020 والذى تضمن التنبيه على السادة مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية (تعليم عام -تعليم خاص ودولى) والتربية الخاصة والرسمية لغات والتعليم المجتمعى تنفيذ ما جاء به بكل حزم حيث جاء فيه. 

ووجهت المديرية بالتنبيه على الطلاب بتسليم المشروعات إلكترونيا على "منصة إدمودو"  لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف. وفي حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة ، وفق الجدول الزمني لتسليم المشروعات البحثية بالكتاب الوزاري 2203 بتاريخ 7/5/2020 ،

وشدد فيه وكيل الوزارة على مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الحازمة لكافة المدارس التي تفرض علي الطلاب أو أولياء الأمور تسليم المشروعات ورقيا بالمخالفة للتعليمات الوزارية الواضحة والنافذة ومسئولين مسئولية مباشرة عن الالتزام بكل دقة بهذا الأمر وضرورة اتباع التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإجازات الاستثنائية بكل حزم  وكذا تخفيض القوة بالمدرسة والخاصة علي بعض العاملين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن كيفية تسليم أبحاث طلاب المدارس.. النسخ الالكترونية PDF عبر منصة edmodo .. والورقية يدويا في المدرسة بالكمامة والجوانتي وبلا تزاحم .. الموضوع بسيط وليس مربوطا بدفع المصروفات

خطاب توضيحي جديد.. التعليم تشرح تعليمات تسليم أبحاث طلاب المدارس

ننشر جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس

رسالة صوتية عاجلة من وزير التعليم بشأن ضوابط تسليم أبحاث طلاب المدارس

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

وكيل تعليم البحيرة ينفي إلغاء إجازات المعلمين.. ويوضح كيفية تسليم المشروعات البحثية

ترشيحاتنا

لتجنسها بالإسرائيلية.. إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة عشرينية

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

هل يجوز تغيير النية في الصلاة.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

نص كلمة شيخ الأزهر في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

بعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابنا

بعد تصديق الرئيس السيسى.. شروط الحصول على العلاوات الخمس وموعد الزيادة

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تتألق بالكاجوال على إنستجرام .. شاهد

بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد

إريتريا العراقة والتاريخ.. قصة أول مسجد فى أفريقيا