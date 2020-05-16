الكرة في زمن كورونا.. كيف احتفل هالاند بهدفه في شباك شالكه؟.. فيديو





وحرص هالاند على الاحتفال بهدفه الذي احرزه في شباك شالكه في الدقيقة 29، بالرقص وحيدًا، دون مصافحة أو معانقة زملائه، في ظل مخاوف، تفشي فيروس كورونا.









وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا اليوم، السبت، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقرر عودة مسابقة الـ "بوندسليجا" اليوم، 16 مايو الجاري، لتقام المباريات دون جماهير خلف الأبواب المغلقة، وذلك حتى نهاية البطولة في الـ 27 من يونيو المقبل. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح بوروسيا دورتموند، حيث جاء الهدفين بأقدام إيرلينج هالاند، ورفائيل جوريرو، في الدقيقتين 29، 45.

افتتح إيرلينج هالاند، موهبة بوروسيا دورتموند، أهداف لقاء فريقه في شباك شالكه بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".