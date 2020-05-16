الكرة في زمن كورونا.. كيف احتفل هالاند بهدفه في شباك شالكه؟.. فيديو

افتتح إيرلينج هالاند، موهبة بوروسيا دورتموند، أهداف لقاء فريقه في شباك شالكه بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".
وحرص هالاند على الاحتفال بهدفه الذي احرزه في شباك شالكه في الدقيقة 29، بالرقص وحيدًا، دون مصافحة أو معانقة زملائه، في ظل مخاوف، تفشي فيروس كورونا.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح بوروسيا دورتموند، حيث جاء الهدفين بأقدام إيرلينج هالاند، ورفائيل جوريرو، في الدقيقتين 29، 45.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا اليوم، السبت، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
Of course it had to be him! 🕺@ErlingHaaland scores his 41st goal this season and celebrates by dancing at a social distance to his Dortmund teammates!!@BVB 1-0 @s04 #beINBundesliga pic.twitter.com/QGcfZxWMZX— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 16, 2020
وكانت رابطة الدوري الألماني قد وضعت عدة تعليمات صارمة قبل استئناف الـ"بوندسليجا" جاءت كالتالي..
- ممنوع التقاط الصورة الجماعية للاعبين قبل المباراة.
- عدم المصافحة أو المعانقة أثناء الاحتفال بتسجيل الأهداف.
- الاحتفال بالأهداف على التلامس بالمرفق أو بالقدم فقط.
- عدم مصافحة اللاعبين عند إجراء أي تبديل.
- حظرالبصق على أرضية الملعب.
- إلزام جميع الأشخاص على مقاعد البدلاء بارتداء الكمامات مع مراعاة التباعد بين كل شخص وآخر، أما المدير الفني فيسمح له بكشف الأنف والفم عند إصدار التعليمات، مع مراعاة تباعد المسافات أيضًا.