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رياضة

الدوري الألماني.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة والقناة الناقلة

السبت 16/مايو/2020 - 09:03 ص
هالاند لاعب بوروسيا
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، عودة كرة القدم في أوروبا اليوم، السـبت، بعد توقف دام لأكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد.

ومن المقرر أن يشهد اليوم السبت عودة الدوري الألماني، وهو أول دوري كبير في أوروبا يعود للظهور مجددا، بعد أزمة كورونا.

ويستضيف اليوم فريق بوروسيا دورتموند نظيره شالكه، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي العدوى في المدرجات.


موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني والقناة الناقلة:

وستقام مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

بوروسيا دورتموند ضد شالكه:
ويطمح فريق بوروسيا دورتموند لخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني.

في المقابل يسعى شالكه لاستغلال غياب جماهير بوروسيا دورتموند، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

ترتيب دورتموند وشالكة في جدول الدوري الألماني:

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 55 نقطة، بينما يتواجد شالكة في المركز السادس بـ 36 نقطة.

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