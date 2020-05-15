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رياضة

شبكة سكاي تقوم ببث مباريات الدوري الألماني بصوت الجماهير

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:06 ص
الدورى الالمانى
الدورى الالمانى
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عبدالله هشام
أعلنت شبكة سكاي سبورتس أنها ستقوم ببث مباريات الدوري الألماني غدا السبت بعد فترة التوقف الطويلة التى شهدتها البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وأكدت الشبكة أنه سيتم إذاعة مباريات الدورى الالماني مصحوبة بمقاطع صوتية مسجلة للجماهير في ظل إقامة المباريات بدون جماهير خوفا من تفشي الفيروس . 


كما ستوفر الشبكة للمشاهدين اختيار الصوت الطبيعي للمباراة من صيحات اللاعبين والمدربين خلال المباراة وسينصب التركيز علي ردود فعل اللاعبين وتعليمات المدربين وحركة كرة القدم .

وقالت سكاي بموقعها، إنه سيكون بوسع المشاهدين اختيار مشاهدة المباريات بصوت طبيعي يتضمن صيحات اللاعبين والمدربين التي تتردد في الملاعب الخالية من الجماهير.

يأتى ذلك بعد إعلان الاتحاد الالمانى لكرة القدم عودة الدوري الممتاز "البوندزليجا" بدون حضور جماهيري الفترة المقبلة وحتي يتم الانتهاء تماما من ازمة فيروس كورونا .
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