الدوري الألماني يوافق رسميا على اعتماد 5 تبديلات بداية من السبت المقبل

وافقت رابطة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم، على مقترح الفيفا بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بداية من الجولة التي سيتم استئنافها من يوم السبت المقبل بالجولة السادسة والعشرين والتي توقفت عندها بسبب فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19".

وأجرى مجلس الاتحاد الدولي "الفيفا" هذا التغيير في اللوائح الشهر الحالي لكنه ترك لكل بطولة محلية حرية تنفيذ هذا الإجراء.





ويعد الدوري الألماني أول الدوريات الخمس الكبري التي تحدد موعد استئناف المسابقة حيث ستعود الحياة للكرة الألمانية يوم 16 مايو الجاري.





وحسب تقرير صحيفة بيلد فإن الاتحاد الألماني وجه نصائح للاعبين لتفادي الإصابة بالعدوى وانتقالها مثل البصق على أرضية الملعب سواء بالمضمضة بالمياه أو غيره وعدم الاحتفال بتسجيل أهداف.



