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رياضة

التأقلم مع كورونا هو الحل.. إعلان عودة 5 دوريات عالمية وعربية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:41 ص
الدوري
الدوري
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عمرو ابوبكر
انتصرت كرة القدم مؤقتا على فيروس كورونا وبدأت معظم الدوريات في العودة مجددا خلف الأبواب المغلقة، للتغلب على الخسائر المادية، التي تسبب فيها الفيروس التاجي.

ومع إعلان عودة الدوري الألماني بداية من 16 مايو الجاري، بدأ المسؤولون في باقي الدوريات الأوروبية والعربية، خطوات جادة لإعادة مسابقاتها مجدد.

ويستعرض " صدى البلد" مصير الدوريات " التي تستعد بشكل كبير لعودة الدوري:

- الدوري الإنجليزي:

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأول، الأثنين، موافقتها على عودة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل، خلف الأبواب المغلقة.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة، المواعيد الجديد لمباريات الدوري الإنجليزي، بعد توقف دام نحو شهرين.


-  الدوري الإسباني:

اصبح الدوري الإسباني قريبا من العودة، بعدما أصدرت رابطة الليجا قرار الأسبوع الماضي، بالسماح لفرق الدوري الإسباني باستئناف تدريباتها بصورة فردية، استعداد لاستكمال الليجا.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني نيتها لاستئناف الليجا في شهر يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة، مؤكدة أنه ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لإلغاء البطولة.

الدوري الإيطالي:

منحت الدوريات الأوروبية الأخرى نظيره الإيطالي بصيصا من الأمل. 

ويرتبط مصير عودة الدوري الإيطالي بمصير تحسن الظروف الصحية في إيطاليا، حيث تعد إيطاليا ضمن قائمة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا.

- الدوري البرتغالي:

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي، استئناف الدوري مجددا 4 يونيو بعد توقفه منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت الحكومة البرتغالية قد حددت في البداية 30 مايو كموعد لاستئناف العمل، لكن رابطة الدوري قالت إن المباراة الأولى ستقام في 4 يونيو من أجل إتاحة الوقت الكافي من أجل الاطمئنان على اللاعبين والملاعب.

- الدوري السعودي :

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، عن الموعد المبدئي للعودة لاستئناف مباريات الدوري السعودي والذي قد توقف منذ شهرين بسبب تفشي فيروس الكورونا.


وقالت الرابطة في البيان، إنه تحدد يوم 20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًا لعودة الدوري السعودي.

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