بسبب معجون أسنان .. الاتحاد الألماني يعاقب مدرب أوجسبورج

عاقب الاتحاد الألمانى لكرة القدم ، هايكو هيرليك مدرب لفريق أوجسبورج وذلك لخرقه قواعد الحجر الصحي قبل استئناف الدورى غدا السبت بعد توقفه على خلفية انتشار فيروس كورونا .





وقرر الاتحاد الألماني فرض عقوبة على المدرب بعدم حضور المباراة الأولى لفريقه في الدورى ، بعد خرق القواعد التي وضعها الاتحاد ومغادرته الفندق .









وجاء سبب مغادرة المدرب للفندق هو شراء معجون أسنان وإعترف المدرب بخطئه عندما غادر الفندق مؤكدا انه اتخذ كافة الاجراءات الوقائية .





وأكمل مدرب اوجسبورج في تصريحات نشرها النادي : لم أكن مثالا جيدا للفريق وللعامة وأعترف بالخطأ الذي ارتكبته وبسبب هذا الخطأ لن اكون متواجد غدا مع الفريق .







