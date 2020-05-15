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رياضة

بسبب معجون أسنان .. الاتحاد الألماني يعاقب مدرب أوجسبورج

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:35 ص
اوجسبورج
اوجسبورج
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عبدالله هشام
عاقب الاتحاد الألمانى لكرة القدم ، هايكو هيرليك مدرب لفريق أوجسبورج وذلك لخرقه قواعد الحجر الصحي قبل استئناف الدورى غدا السبت بعد توقفه على خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وقرر الاتحاد الألماني فرض عقوبة على المدرب بعدم حضور المباراة الأولى لفريقه في الدورى ، بعد خرق القواعد التي وضعها الاتحاد ومغادرته الفندق . 


وجاء سبب مغادرة المدرب للفندق هو شراء معجون أسنان وإعترف المدرب بخطئه عندما غادر الفندق مؤكدا انه اتخذ كافة الاجراءات الوقائية . 

وأكمل مدرب اوجسبورج في تصريحات نشرها النادي : لم أكن مثالا جيدا للفريق وللعامة وأعترف بالخطأ الذي ارتكبته وبسبب هذا الخطأ لن اكون متواجد غدا مع الفريق . 


وأكد النادي أن هيرليك سيخضع لفحص فيروس كورونا مرتين،قبل انضمامه مرة اخري معسكر الفريق .
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