ليفاندوفسكي قريب من تحطيم رقم قياسي مع عودة الدوري الألماني

يستعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ لتحقيق رقم قياسي جديد، مع عودة الدوري الألماني لهذا الموسم يوم السبت المقبل.





وتعود البوندسليجا يوم السبت بمواجهة بوروسيا دورتموند مع شالكة في الجولة 26، بينما يلعب بايرن ميونيخ مع يونيو برلين يوم الأحد.





ويسعى ليفا لتحطيم رقم جيرد مولر نجم الكرة الألمانية بتسجيل 40 هدفا في موسم واحد بعدما حقق مولر هذا الرقم في موسم 1971/1972.





وسجل ليفاندوفسكي حتي الآن 25 هدفا في 23 مباراة في الموسم الحالي.





وأحرز لاعبو الفريق البافاري في الموسم الحالي حتي الآن 73 هدفا لمعدل 2.92 هدف في المباراة الواحدة.





ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.