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رياضة

نسبة مشاهدات قياسية تنتظر الدوري الألماني بعد العودة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:01 م
الدورى الالماني
الدورى الالماني
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عبدالله هشام
أكدت تقارير الصحف الألمانية، أن استئناف الموسم الحالي2019-2020 من الدورى الالماني بعد فترة التوقف التي شهدتها البلاد  على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وطبقا لصحيفة بيلد الألمانى فإنه من المتوقع ان يكسر حاجز مشاهدات الدورى الألماني المليار مشاهد عبر شاشة التلفيزيون خوصا مع توقف كل الدوريات الكبرى في أوروبا.


وفي نفس السياق قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن مشاهدات قياسية تنتظر البوندسليجا، كونه أول دوري كبير يتم استئنافه.

وأضاف رومينيجه ان عدد المشاهدات سيتخيط المليار وستكون اكثر مشاهدات قياسية في الترايخ قد تجتاز كأس العالم حيث كان نهائي مونديال روسيا 2018 وصل الي 1.12 مليار مشاهد عبر التلفاز .


جدير بالذكر أن الدورى الالماني هو الوحيد ضمن ال5 دوريات الكبري في اوروبا تعود له الحياة بينما تم الغاء الدورى الفرنسي بقرار من الحكومة بسبب انتشار الفيروس . 
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