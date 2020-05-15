نسبة مشاهدات قياسية تنتظر الدوري الألماني بعد العودة

أكدت تقارير الصحف الألمانية، أن استئناف الموسم الحالي2019-2020 من الدورى الالماني بعد فترة التوقف التي شهدتها البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وطبقا لصحيفة بيلد الألمانى فإنه من المتوقع ان يكسر حاجز مشاهدات الدورى الألماني المليار مشاهد عبر شاشة التلفيزيون خوصا مع توقف كل الدوريات الكبرى في أوروبا.









وفي نفس السياق قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ ، أن مشاهدات قياسية تنتظر البوندسليجا، كونه أول دوري كبير يتم استئنافه.







وأضاف رومينيجه ان عدد المشاهدات سيتخيط المليار وستكون اكثر مشاهدات قياسية في الترايخ قد تجتاز كأس العالم حيث كان نهائي مونديال روسيا 2018 وصل الي 1.12 مليار مشاهد عبر التلفاز .







