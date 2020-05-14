AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي ليون يستنجد بالبرلمان الفرنسي بعد إلغاء الدورى

الخميس 14/مايو/2020 - 12:01 م
جان ميشيل اولاس
جان ميشيل اولاس رئيس نادي اولمبيك ليون
Advertisements
عبدالله هشام
طالب جان ميشيل اولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، البرلمان الفرنسي بالتدخل في أزمة إلغاء مسابقة الدورى الفرنسي، بسبب عدم قانونيته والخسائر المالية الضخمة، التى تعرضت لها الأندية على خلفية القرار. 

وفي تقرير نشرته صحيفة لو باريزيان، فإن رئيس نادي ليون يسعى للحصول على دعم عدد كبير من أعضاء ملجس الشيوخ الفرنسي للضغط على رابطة الدورى للعودة في قرارها للحفاظ على حظوظ فريقه للمشاركة في البطولات القارية الموسم الجديد. 

وهاجم أولاس، وزير الرياضة الفرنسي بسبب إلغاء المسابقة في وقت مبكر وهو ضد قوانين إلغاء المسابقات التى وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأنه لا يوجد تفسير لـ إلغاء المسابقة في الوقت الحالي.

واستند رئيس النادي في خاطبة للبرلمانى الفرنسي بأن الاتحاد الأوروبي سمح بتمديد الموسم الحالي حتى أوائل شهر سبتمبر لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة التى بلغت 700 إلى 900 مليون يورو في يونيو المقبل والتى كانت ستنقص 350 إلى 500 مليون يورو حال استكمال المسابقة بدون جمهور. 

وأضاف رئيس النادي أن الدولة لها مجهود قوي وفعال في الأزمة بعد مساعدة الأندية بـ 224.5 مليون يورو لتخطي المرحلة الحالية وسيتم سداداه بعد ولا أعرف هل تستطيع كل الأندية سداد هذا القرض أم لا. 

وتقدم أولاس رئيس نادي ليون بطعن في قرار إلغاء مسابقة الدورى الفرنسي أمام المحكمة الإدارية، والذي قوبل بالرفض، إلا أنه يستعد لعمل استئناف لمحاولة التراجع عن إلغاء البطولة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس نادٍ فرنسي يطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا لهذا السبب

بسبب كورونا.. كارثة مالية تهدد أندية الدوري الإنجليزي

تعرف على رواتب لاعبي ريال مدريد بعد الخصم

تعرف على خسائر رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغائه.. رقم مهول لباريس سان جيرمان

ديلي ميل تعلن تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدورى الفرنسي.. اعرف السبب

خريطة الدوريات الخمسة الكبرى بعد فيروس كورونا.. بين الإلغاء ومخاوف الاستئناف

ترشيحاتنا

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

صدى البلد يكشف حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل منزله بطنطا

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

محمد علاء لـ صدى البلد : مسلسل البرنس وصل أمريكا وأستراليا

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقى لـ ليلى حمادة وأحدث ظهور لها

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة