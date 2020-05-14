رئيس نادي ليون يستنجد بالبرلمان الفرنسي بعد إلغاء الدورى

طالب جان ميشيل اولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، البرلمان الفرنسي بالتدخل في أزمة إلغاء مسابقة الدورى الفرنسي، بسبب عدم قانونيته والخسائر المالية الضخمة، التى تعرضت لها الأندية على خلفية القرار.





وفي تقرير نشرته صحيفة لو باريزيان، فإن رئيس نادي ليون يسعى للحصول على دعم عدد كبير من أعضاء ملجس الشيوخ الفرنسي للضغط على رابطة الدورى للعودة في قرارها للحفاظ على حظوظ فريقه للمشاركة في البطولات القارية الموسم الجديد.





وهاجم أولاس، وزير الرياضة الفرنسي بسبب إلغاء المسابقة في وقت مبكر وهو ضد قوانين إلغاء المسابقات التى وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأنه لا يوجد تفسير لـ إلغاء المسابقة في الوقت الحالي.





واستند رئيس النادي في خاطبة للبرلمانى الفرنسي بأن الاتحاد الأوروبي سمح بتمديد الموسم الحالي حتى أوائل شهر سبتمبر لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة التى بلغت 700 إلى 900 مليون يورو في يونيو المقبل والتى كانت ستنقص 350 إلى 500 مليون يورو حال استكمال المسابقة بدون جمهور.





وأضاف رئيس النادي أن الدولة لها مجهود قوي وفعال في الأزمة بعد مساعدة الأندية بـ 224.5 مليون يورو لتخطي المرحلة الحالية وسيتم سداداه بعد ولا أعرف هل تستطيع كل الأندية سداد هذا القرض أم لا.





وتقدم أولاس رئيس نادي ليون بطعن في قرار إلغاء مسابقة الدورى الفرنسي أمام المحكمة الإدارية، والذي قوبل بالرفض، إلا أنه يستعد لعمل استئناف لمحاولة التراجع عن إلغاء البطولة المحلية.