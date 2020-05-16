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سيارات

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

السبت 16/مايو/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف
اعلنت شركة نيسان عن موديلها الجديد كيكس اي باور 2020 الجديد بتحسينات تقنية وتحديثات للتصميم، بالاضافة الى الكشف عن تزويدها باول مولد طاقة هجين في تاريخ  هذا الموديل .

والمولد الهجين يعتبر فريد من نوعه فى السيارة نيسان كيكس اى باور، و يقوم المحرك البترولي 1.2 لتر بإرسال القوة للموتور الكهربائي، والتي يتكفل بنفسه بحركة السيارة بدون الحاجة لشحن السيارة بالكهرباء.

وتصل القوة الإجمالية نظام هذا المحرك مولد الطاقة الهجينة فى السيارة نيسان كيكس اى باور  إلى 129 حصان وعزم الدوران 260 نيوتن.متر.

وتم وصل المولد الهجين بجير أوتوماتيكي CVT مع صرفية وقود ممتازة عند 23.4 كيلومتر لكل لتر، وبالنسبة للتصميم الخارجي فيمكن اعتبار السيارة فيس ليفت للسوق التايلاندي .

ولكن لن يختلف كثيرًا عن كيكس العالمية بشبك أمامي كرومي ومصابيح ضباب جديدة ومصابيح خلفية LED على شكل V وعدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق الجديدة.
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا
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