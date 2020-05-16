الزمالك ينتظر حسم مصير الدوري الممتاز لإنهاء مستحقات اللاعبين

وأكد المصدر أن هناك انتظار لمعرفة مصير الموسم، لانهاء مستحقات اللاعبين المتبقية هذا الموسم.

واكد المصدر أنه في حال اكتمال الموسم، سيكون المجلس مضطر لصرف باقي المستحقات بشكل طبيعي، في ظل اكتمال بطولة الدوري وخوض اللاعبين كامل المباريات وهو أمر طبيعي، لحصولهم على كامل المستحقات.



