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رياضة

الزمالك ينتظر حسم مصير الدوري الممتاز لإنهاء مستحقات اللاعبين

السبت 16/مايو/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس النادي، ينتظر قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، لحسم مصير بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وأكد المصدر أن هناك انتظار لمعرفة مصير الموسم، لانهاء مستحقات اللاعبين المتبقية هذا الموسم.

وأضاف المصدر، أنه في حال إلغاء الدوري سيتم خصم نسبة المشاركة من اللاعبين، بموافقتهم على هذا الأمر، في ظل عدم خوضهم سوى نصف الموسم فقط.

واكد المصدر أنه في حال اكتمال الموسم، سيكون المجلس مضطر لصرف باقي المستحقات بشكل طبيعي، في ظل اكتمال بطولة الدوري وخوض اللاعبين كامل المباريات وهو أمر طبيعي، لحصولهم على كامل المستحقات.

الجدير بالذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت تمديد فترة توقف الدوري حتى اخر مايو الجاري ، تماشيا مع قرارات مجلس الوزارء بمنع التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا.
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