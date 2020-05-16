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رياضة

الشباب والرياضة: لا صحة عن أنباء إلغاء النشاط الرياضي أو الدوري العام

السبت 16/مايو/2020 - 03:11 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرًا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وطالبت الوزارة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.


ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة : لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لإلغاء مسابقة الدوري أو أي نشاط أو بطولة حتى الوقت الحالي.

وتابع: ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي ، أو مسابقة الدوري أو فتح مؤسسة رياضية للعرض علي لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء.

واختتم تصريحاته :نتمنى الخير لكل رياضي مصر ونعي حساسية القرار ، ونتأني في دراسته مع جميع الهيئات المعنية.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن تمديد فترة توقف الدوري حتى اخر مايو الجاري ، تماشيا مع قرارات مجلس الوزارء بمنع التجمعات للحد من نفشي فيروس كورونا ، وبالتالي حسم مصير مسابقة الدوري الممتاز لن يتحدد حتى نهاية الشهر الحالي.
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