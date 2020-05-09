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رياضة

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

السبت 09/مايو/2020 - 12:49 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في زيارة سابقة لموقع صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اخر مستجدات العديد من الملفات التي تدرسها الوزارة ، وتضع لها العديد من السيناريوهات خلال الفترة القادمة ، ويأتي في أولويتها عودة النشاط الرياضي بشكل عام ، وإمكانية استئناف مسابقة الدوري الممتاز ، من عدمه ، إلى جانب مصير مدة اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة.

في البداية ، قال وزير الشباب والرياضة في تصريحاته لـ صدى البلد ، أن الدولة ترغب في عودة الحياة في كافة المجالات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية ، والوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، ولاسيما وأن عودة النشاط الرياضي ضمن اهتمامات الحكومة ، مع الحفاظ على سلامة الجميع ، واتباع التعليمات الاحترازية التي أعلن عنها اتحاد الكرة في حالة استئناف مسابقة الدوري.

وأكد صبحي ، أن قرار عودة الدوري له العديد من السيناريوهات ، أولها هو أن تصدر الحكومة ، قرار برفع الحظر عن التجمعات ، واستئناف العديد من الأنشطة ، وذلك بناء على احصائيات الحالات المصابة ومعدل الوفيات نتيجة فيروس كورونا ، وبالتالي يستطيع اتحاد الكرة بالاتفاق مع الأندية في عودة المسابقة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة لابد أن تعطي الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي من عدمه ، لحفظ حقوق الأندية عند الشركات الراعية ، لإثبات وجود ظرف قهري يمنع استكمال المسابقات ، مشيرا إلى أن مصير مسابقة الدوري لهذا الموسم ، يتحدد ، بتوقيت صدور قرار مجلس الوزارء ، بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع الفيروس بالاجراءات الوقائية.

وأشار ، إلى أن ،السيناريو الثاني، عودة المسابقة  يتطلب من 3 أسابيع إلى شهر تأهيل للاعبين لاسئناف المسابقة ، ويجب على اتحاد الكرة مراعاة تلك المدة ، وبالتالي امكانية استكمال المسابقة لتنتهي في أول أكتوبر على سبيل المثال ، ليبدأ الموسم الجديد في منتصف الشهر نفسه كما حدث سابقا.

وعن ثالث الاحتمالات ، أن تستمر الدولة في فرض الحظر والحد من التجمعات ، لمدة طويلة ، تعيق استئناف المسابقة لعدم وجود وقت كاف ، عن بداية الموسم الجديد.

وتطرق حديث وزير الشباب والرياضة مع صدى البلد ، إلى تمديد مدة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ، قائلا : القانون الداخلي يضع بندين لهذا الأمر ، الأول هو استمرار اللجنة لموعد الانتخابات المقبل للجبلاية ، أو موعد دورة الألعاب الأولمبية ، أيهما أقرب ، وبتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021 ، تم طرح الأمر على الاتحاد الدولي "فيفا" ، والقرار الأخير لهم.
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