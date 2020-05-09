3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

في تصريحاته لـ صدى البلد ، أن الدولة ترغب في عودة الحياة في كافة المجالات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية ، والوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، ولاسيما وأن عودة النشاط الرياضي ضمن اهتمامات الحكومة ، مع الحفاظ على سلامة الجميع ، واتباع التعليمات الاحترازية التي أعلن عنها اتحاد الكرة في حالة استئناف مسابقة الدوري.