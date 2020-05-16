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توك شو

بعد عامين ... أسامة الشيخ يكشف سر زيارته إلى إسرائيل لأول مرة

السبت 16/مايو/2020 - 08:36 م
اسامة الشيخ
اسامة الشيخ
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عبد الخالق صلاح
كشف المهندس أسامة الشيخ، قيامه بزيارة اسرائيل ولكن لسبب انساني وهو زيارة ابنته التي كانت تمثل مصر دبلوماسيا في رام الله لمدة عامين ونصف.

وأوضح الشيخ في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، : "رحت لبنتي أنا وولدتها وزيارتي تمت عن طريق الاجهزة الامنية المصرية ومن ساعة ما بعتوا لى التأشيرة ولحد الطائرة كنت في معية الاجهزة الامنية المصرية والسفارة، عشان اشوف بنتي واطمئن على شغلها".

وأكد الشيخ، أنه رافض للتطبيع حتى يسترد الفلسطينيون حقوقهم، مضيفا: "انا مش مع التطبيع حتى يسترد الفلسطينيون كافة حقوقهم على أراضيهم وتعود القدس عاصمة لفلسطين، وانا رحت اسرائيل لسبب انساني".

وعبر أسامة الشيخ، رئيس اتحاد التلفزيون المصري السابق، عن ندمه على رئاسة قناة النهار، قائلا: "ندمت على رئاسة قناة النهار لان أنا كنت متعاقد ابقى رئيس القناة ولم امارس رئاسة القناة لأنها تدار من وكالة اعلانية واصحابها، ولكن هما يديرون قنواتهم بشكل عائلي، وعمليا كنت مدير تشغيل".
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