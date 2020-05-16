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أسامة الشيخ: منعت ظهور القرضاوي على التلفزيون واتحبست بعدها بـ 3 أيام

السبت 16/مايو/2020 - 08:41 م
اسامة الشيخ
اسامة الشيخ
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عبد الخالق صلاح
أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق، أنه لم يعمل مع صفوت الشريف طوال حياته ولم تجمعه أي علاقة شخصية به إلا في عنبر السجن، قائلا "عمري ما اشتغلت مع صفوت الشريف ولكن عمري ما كنت بيني وبينه علاقة شخصية الا في عنبر السجن".

وأقر أسامة الشيخ، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، بأن صفوت الشريف له بصمات لا تمحى من العيار الثقيل، مؤكدا أن صفوت الشريف وضع حجر أساس لأشياء ما زالت موجودة وقائمة في الاعلام المصري والعربي ولا يمكن تخيل الاعلام بدونها، وأكد أنه لا يعرف سلبيات صفوت الشريف لانه لم يعمل معه.

وكشف اسامة الشيخ، عن أنه اعترض على ظهور يوسف القرضاوي على شاشات التلفزيون المصري بعد ثورة يناير وحينما جاء مصر أبلغ رئيس قطاع الاخبار أنه يعترض على ذلك وقارن هذا اليوم، بيوم رجوع الخميني إلى ايران.

وتابع اسامة الشيخ: "تصريحي وصل للإخوان وبالليل كل قيادات الدولة كلمتني عشان رفضي ظهور القرضاوي ودخلت السجن بعدها ب3 ايام ومعرفش في علاقة ولا صدفة".
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