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دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 10:00 م
الحشيش لعلاج فيروس
الحشيش لعلاج فيروس كورونا
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نهى هجرس
يعمل الباحثون بشكل يومى فى محاولات جاهدة لوجود علاج لـ فيروس كورونا المستجد، وهناك دراسة من فرنسا تشير إلى أن النيكوتين الذي يتم تناوله عن طريق التدخين ، قد يحمي الأشخاص من فيروس كورونا الجديد ، الذي يعد في حد ذاته عدوى رئوية قاتلة. 

وذكر موقع "dw"و  "healtheuropa" أن دراسة جديدة تجرى حول استخدام الحشيش لعلاج فيروس كورونا

وأظهرت الأبحاث الأولية خارج كندا أن سلالات معينة من القنب "الحشيش" المخدرات ذات التأثير النفسي قد تزيد من مقاومة الفيروس التاجي، وإذا تم التحقق من الدراسة ، فقد يبدو أن الحشيش يعمل بطريقة مشابهة للنيكوتين.

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وقال بعض الباحثين في مجتمع العلوم إن القنب "الحشيش" قد يساعد في علاج مجموعة من الحالات مثل الغثيان والربو، ولكن القنب "الحشيش" الطبي ليس هو نفسه ما قد تسميه القنب الترفيهي.

وتم تخصيص تركيبة القنب بشكل فريد للعلاج والوقاية من الالتهابات الفيروسية وهي مصممة خصيصًا للسكان المعرضين لخطورة عالية وعلاج الالتهابات مثل سلالة COVID-19 الجديدة من الفيروس التاجي .

واكدت الأبحاث السابقة، التي اجريت منذ اندلاع فيروس السارس في عام 2002،  أن الحشيش مادة فعالة ضد الفيروسات، وعمل على الحد من تأثير الفيروس التاجى فى الجسم (سواء في المختبر وفي الجسم الحي) من خلال حجب بروتين معين يكرر الحمض النووي مما يمنعه من اختراق الخلايا السليمة.

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