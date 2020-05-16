مهاب مميش: قناة السويس لم تتأثر بفيروس كورونا.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ، إن قناة السويس لم تتأثر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا بسبب ان هيئة قناة السويس حصنت المرشدين العاملين بالهيئة ضد أي فيروسات.



وأضاف الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفيه في برنامج "الان" تقديم الاعلامية رانيا هاشم, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه كان هناك إجراءات ومحاذير طبية تم اتخاذها في قناة السويس علي أعلي مستوي تخوفا من انتشار وباء كورونا.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إلى أنه كان العمل في قناة السويس يعمل علي قدم وساق لكي لا يتم عدوي أحد المرشدين أو العاملين بقناة السويس من قبل السفن الاجنبية التي تعبر القناة.



وأوضح الفريق مهاب مميش, أنه عندما علم بانه تم إطلاق اسمه علي الكراكة الجديدة شعر بالسعادة العارمة بالاضافة الي شعوره بالفخر, مقدما الشكر لرئيس هيئة قناة السويس الحالي الفريق اسامة ربيع علي هذا التكريم.

وتابع مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ, أن معركة الحصول علي هذه الكراكات الحديثة التي كلفت الكثير من الاموال كانت معركة عنيفة جدا.