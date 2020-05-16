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9 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد الدولي بسبب وباء كورونا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:23 م
محمد حليم قنديل

قال الدكتور علي الادريسي نائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية, إن الخسائر التى تكبدها الاقتصاد العالمي منذ بداية هذا العام ومع بداية انتشار وباء فيروس كورونا تقدر ب 9 تريليونات دولار حتي الان.


وأضاف الدكتور علي الادريسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن تقديرات الخسائر الاقتصادية للعالم تقاربت من تقدير البنك الاسيوي الذي قدرها ب 8,8 تريليون دولار خلال هذا العام.


وتابع رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية, أن الخسائر الاقتصادية كبيرة جدا وسوف تقوم هذه الخسائر بعودة الاقتصاد الي 80 عاما مضوا من تقدم الاقتصاد.


وأوضح الدكتور علي الادريسي, أن هناك قطاعات كبيرة جدا في الاقتصاد تأثرت بشكل كبير جدا من ازمة انتشار وباء كورونا مثل قطاع الطيران والسياحة.


وأشار إلي أن الدول التي لم ينتشر بها وباء كورونا باعداد كبيرة تاثر اقتصادها وخسرت مما يقارب من 1,2 تليريون دولار فس هذه الازمة.

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