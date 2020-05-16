الثالث في العشر الأواخر.. هدف سيد عبد النعيم منير القلعة البيضاء وهادم الحمراء.. ويكشف: مرتضى منصور إداني 30 ألف جنيه مكافأة..فيديو

يبلغ عدد سكان العالم حوالي 7.75 مليار نسمة خلال النصف الأول من العام الحالي حسب تقرير المؤسسة الألمانية لسكان العالم، ويتحدث جميع من على وجه الأرض بـ حوالي 6500 لغة أو أكثر وهذا يعتبر كما هائلا.
وبالإسقاط على كرة القدم- باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية على مستوي العالم- نجد أن لغة كرة القدم لغة واحدة لا تتغير بختلاف الزمان أو المكان أو جنسية الجمهور أو لونه أو عرقه أو ديانته، وهي بكل بساطة الأهداف.
الأهداف كثيرة ومتنوعة منها بالرأس ومنها بالقدم أو حتي باليد كما حدث من مارادونا، ولكن الذاكرة دائما ما تخلد الأهداف التاريخية التي ساهمت في نقل لقب من نادٍ إلى نادٍ، أو صعود الأدوار النهائية في الدقائق الأخيرة، وهذه الأهداف تقول إنه ليس هناك فائدة من صنع التوقعات، والأمر لا يستحق التكهن لأنه لا يوجد شيء مكتوب، وتتغير الأمور طوال الوقت في كرة القدم.
ويستعرض موقع "صدى البلد" في سلسلة "العشر الأواخر" أبرز 10 أهداف في الكرة المصرية خلال الحقبة الذهبية من أول عام 1991 وحتى عام 2010 ، ويتم الربط بين رقم العام وتاريخ اليوم في العشر الأواخر من رمضان الجاري، وهدف اليوم الحاسم سيد عبد النعيم في شباك الأهلي خلال اليوم الثالث من العشر الأواخر لرمضان الجاري.
قصة هدف سيد عبد النعيم في الأهلي عام 2003
كان النادى الأهلى متصدرا لجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة، ويليه الزمالك بفارق نقطتين، وخاض الأهلى مباراة أمام إنبى فى نفس توقيت مباراة الزمالك مع الإسماعيلى، لتحديد بطل الدورى.
التقى الأهلى مع إنبى على ملعب المقاولون العرب، وفى الدقيقة 31 من أحداث المباراة نجح سيد عبد النعيم فى تسجيل هدف الفوز لفريقه، من كرة عرضية لأسامة حسن أرسلها لسيد عبد النعيم محرزا هدف الفوز.
وفى نفس التوقيت كان الزمالك يلتقى مع الإسماعيلى على استاد القاهرة، وفاز الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وأصبح رصيد الزمالك 67 نقطة، وتوج بلقب الدورى.
سيد عبد النعيم يحكي قصة هدف الأهلي
قال سيد عبد النعيم:"حصلت على مكافأة خاصة من مرتضى منصور عام 2003 بعد تسجيلي هدف الفوز لنادي إنبي في الأهلي وكان وقتها يتولى منصب نائب الرئيس ".
وأضاف عبد النعيم:" الراحل طه بصري المدير الفني لنادي إنبي آنداك أبلغني برغبة مرتضى منصور بمكافأتي وذهبت الى مكتبه وحصلت على حوالي 30 ألف جنيه وحصل الثنائي أسامه حسن وعصام محمود حارس المرمى على 20 ألف جنيه.
كابينة التعليق
في ذهول من المعلق الشهير ميمي الشربيني خلال تعليقه على هدف سيد عبد النعيم يقول:"عملها سيد عبد النعيم وأحرز الهدف الأول لإنبي و يقلب الطاولة على النادي الأهلي آخر حاجة ممكن الناس كانت تتوقعها أن إنبي يسجل في الأهلي".
فيديو هدف سيد عبد النعيم في الأهلي عام 2003