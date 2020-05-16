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فن

محمد دياب بعد مشاركته في مسلسل البرنس: مين شاف كتكت

السبت 16/مايو/2020 - 10:16 م
محمد دياب
محمد دياب
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محمد بدران
ظهر الفنان محمد دياب ضيف شرف في مسلسل "البرنس"، بدور كتكت البلطجى، الذى يذاع على قناة "dmc"، ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان.

وقال محمد دياب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "دخول مفاجئ .. مين شاف كتكت #البرنس #كتكت #دياب".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.

"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

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