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فن

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

السبت 16/مايو/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نجحت "شيماء" أو دنيا عبد العزيز من الإقلات من حجيم زوجها "فتحي" أو أحمد زاهر، بعد أن أذاقها الإهانة والذل خلال أحداث مسلسل البرنس.

وتزوجت "شيماء" من "كمال عناني" ويجسده أيمن عزب رجل الأعمال الوسيم متيسر الحال ونال هذا المشهد ثناء الكثيرين ممن وجدوا في ارتباطها به وإنجابها لطفلها الأول تعويضا لها عما لاقته من "فتحي" ومعاملته السيئة لها.

المثير في الامر أن أيمن عزب حاول قبل حوالى 28 عاما في الزواج من الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم "صراع الزوجات" واكنت وقتها أما للطفلة دنيا عبد العزيز.


وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها محمد جمعة كشف لزوجته أنه ما زال يفكر في رضوان البرنس الذي يبحث عن ابنته.

وأوضح أنه كاشفا زور شهادة الميلاد الخاصة بمريم من أجل التقديم لها في المدرسة.

 بينما انتقل المشهد إلى "نجية وسميحة" الفنانة أحلام الجريتلي وسلوى عثمان للحديث عن خروج رضوان من السجن.


تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى. 

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها
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