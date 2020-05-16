البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

نجحت "شيماء" أو دنيا عبد العزيز من الإقلات من حجيم زوجها "فتحي" أو أحمد زاهر، بعد أن أذاقها الإهانة والذل خلال أحداث مسلسل البرنس.
وتزوجت "شيماء" من "كمال عناني" ويجسده أيمن عزب رجل الأعمال الوسيم متيسر الحال ونال هذا المشهد ثناء الكثيرين ممن وجدوا في ارتباطها به وإنجابها لطفلها الأول تعويضا لها عما لاقته من "فتحي" ومعاملته السيئة لها.
المثير في الامر أن أيمن عزب حاول قبل حوالى 28 عاما في الزواج من الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم "صراع الزوجات" واكنت وقتها أما للطفلة دنيا عبد العزيز.
المثير في الامر أن أيمن عزب حاول قبل حوالى 28 عاما في الزواج من الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم "صراع الزوجات" واكنت وقتها أما للطفلة دنيا عبد العزيز.
وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها محمد جمعة كشف لزوجته أنه ما زال يفكر في رضوان البرنس الذي يبحث عن ابنته.