البرنس الحلقة 21.. محمد رمضان يبحث عن ابنته.. تفاصيل

"علا" التي تجسد شخصيتها نور اللبنانية، من "رضوان" أن ينظر لمستقبله ولها ويترك كل من حوله، ولكنه صمم أن يأخذ حق زوجته وابنه.



أكد البرنس " لعلا " والتي تجسدها نور اللبنانية أنه لم يصدقهم طوال السنوات الماضية عن أقوالهم بالنسبة لابنته، فكشفت له بأن إخوته تركوها في الشارع بعد زيارتهم لك، وذببعد ذلك للبحث عنها في موقف الميكروباصات، ورغم سؤال بعض السائقين الذى تواجد معهم أيضًا "الأسطى محمود" محمد جمعة السائق الذى وجدها، فتجاهل ما قاله ولم يخبره بأنه يرعاها منذ أن عثر عليها.

أيضا أصبحت "علا" نور اللبنانية مديرة بالفندق الذى تعمل فيه، وكشف المشهد عن نجاحها في زيادة مرتبات موظفيها التي كانت تعمل معهم، وأصبحت الأمور مستقرة بينها وبين "هايدى" جورى بكر.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس ،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

