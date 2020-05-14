بعد ظهوره في مسلسل البرنس.. رامي سيد: الشغل مع بيتر ميمي "حلم".. ومحمد رمضان مش مغرور.. وأحمد زاهر رقم واحد

لفت الفنان الشاب رامي سيد الأنظار بعد ظهوره في مسلسل "البرنس" في دور "القهوجي" الذي روي حكاية "راضوان البرنس" للفنان محمد جمعة، وتصدر المشهد موقع الفيديوهات "يوتيوب".









وقال رامي سيد في تصريحات خاصه لصدي البلد: أنا تعبت جدا لحد أما وصلت وكان في حد هياخد الدور مكاني وزعلت جدا، وقرر محمد سامي اني أنا اللي أمثل الدور.





وأضاف رامي سيد: محمد رمضان شخص ناجح ومش مغرور وطبيعي أي شخص ناجح هيتعرض لهجوم.





وتحدث رامي عن رأيه في دور أحمد زاهر "فتحي" الذي خطف الأضواء وكان حديث "السوشيال ميديا" .





وقال رامي سيد في تصريحات خاصة: أحمد زاهر رقم واحد.





وعبر عن رأيه في مسلسل الاختيار قائلا: الاختيار مسلسل عظيم ورسالته مهمة جدا، وحلمي اني اشتغل مع بيتر ميمي ومحمد سامي تاني.









وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.









مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.