محمد علاء في حوار لـ صدى البلد: نجاح البرنس "عدى المانش".. أتمنى العمل مع محمد سامي 10 سنين قدام.. ورسالة المسلسل "متتجوزش كتير لأنك مش هتعرف تعدل"

محمد رمضان متواضع والهجوم عليه من الوسط الفني غيرة

جميع المشاهد صعبة وعشنا لحظات توتر وشد عصبي

تأثرت عند قراءتي لسيناريو البرنس .. وشخصية ياسر موجودة في الحقيقة





بملامح حادة وأداء هادئ حمل طابع الغموض، قدم الفنان محمد علاء واحد من أقوى أدواره " ياسر" في مسلسل البرنس الذي يعد المسلسل الأكثر مشاهدة وإثارة للجدل في المارثون الرمضاني 2020.





تحدث محمد علاء في حواره مع صدى البلد عن أجواء تصوير، التعاون مع محمد سامي ومحمد رمضان وسر النجاح الكبير لمسلسل البرنس.





كيف تلقيت ردود الأفعال عن مسلسل البرنس ودور "ياسر"؟

عائلة البرنس أصبحت الأشهر في مصر والوطن العربي ولا يوجد حديث سوى عن رضوان البرنس وإخواته وكيف سينتقم منهم و بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل " البرنس" تلقيت اتصالات لأصدقائي من الخارج يخبروني أنهم يشاهدون المسلسل مع الجاليات العربية في أوروبا وأمريكا وأستراليا لذلك نجاح مسلسل البرنس " عدى المانش".





هل كنت تتوقع هذا النجاح الكبير لـ "البرنس"؟

كنا نتوقع النجاح الكبير للمسلسل لأن السيناريو قوي وعندما قرأنا أيبنا بدهشة من قوته، وعند قراءتي للسيناريو تأثرت بالأحداث، وغير ذلك مسلسل البرنس يمتلك جميع مقومات النجاح بداية من مخرج ذكي وسيناريو محتواه قوي وممثلين موهوبين وإنتاج ضخم، موسم رمضان طويل والشاطر اللي يكمل فيه.





كيف حضرت للشخصية ياسر البرنس؟

بذلنا مجهودا كبيرا أنا والمخرج محمد سامي لرسم شخصية ياسر من حيث الأداء والملابس وطريقة الكلام، والأمر لم يكن سهلًا ووضعت كل تركيزي في هذا الدور واعتبرته تحديا لأن دور " ياسر البرنس" فرصة عمري لكي أغير من جلدي وكنت أنتظر هذه الفرصة لأني خشيت إن يمل مني الجمهور.





ماذا عن التعاون مع محمد سامي؟

محمد سامي أذكى مخرج تعاونت معه وأتمنى العمل معه: لو 10 سنين قدام" لأنه مخرج يحب الممثل ويركز على أن يخرجه في أجمل صورة، فهناك مخرجون لا يوجهون الممثل ولا يبذلون أي مجهود، ومحمد سامي من المخرجين المميزين مثل كاملة أبو ذكري الذي شعرت معها نفس الشيء لذلك شاركت في مسلسل زي الشمس العام الماضي بـ 7 حلقات فقط.





وماذا عن الكواليس مع محمد رمضان خاصة أن هناك حملات هجوم عليه؟

محمد رمضان لم يتعامل على أنه نجم المسلسل وإذا تعامل بهذه الطريقة لما حقق مسلسل البرنس كل هذا النجاح، وكل ما يقال على محمد رمضان إنه مغرور أو خلافه غير صحيح إذا تعاملت معه عن القرب ستحبه كثيرا.





وما السر الهجوم عليه؟

الجمهور متقلب المزاج بطبعه أحيانا يدعمون نجمهم وفي بعض الأحيان يهاجمونه، والمعارضون لمحمد رمضان يعدون على الأصابع وقبل المسلسل كانت هناك مطالبة لمقاطعة مسلسل البرنس، والآن هو الأعلى مشاهدة في رمضان، والهجوم من الوسط الفني ما هو إلا غيرة فنية، وكل ما يقال عن محمد رمضان غير صحيح ولم يطالب بزيادة مشاهده على حساب زملائه في العمل وكانت الأجواء في اللوكيشن مليئة بالسعادة والانضباط والتركيز.





ما هو أصعب مشهد لك في مسلسل البرنس؟

كل مشاهد صعبة وفي ذات مرة قلت لمحمد سامي "هو مفيش مشهد وإحنا بناكل" من أجل تخفيف أعباء التوتر والشد العصبي.





هل ترى أن مسلسل البرنس يحمل رسالة إنسانية واجتماعية؟





الهدف من المسلسل هو التوعية بأهمية العدل بين الأبناء في المعاملة والميراث لأنه ينتج عن الظلم كوارث كما نشاهد في المسلسل وأيضا التحذير من تعدد الزيجات لطالما الأب غير القادر على العدل والتسوية بين حقوق أبنائه.





بعد مشهد ابنة محمد رمضان الذي أثار ضجة كبيرة .. ما تعليقك على الفئة التي تصف أحداث المسلسل بالمبالغ فيها؟

أقول لهم افتحوا صفحات حوادث ستجدون ما هو أسوأ ورأينا نماذج في الواقع أسوأ من ما يفعله عائلة البرنس في المسلسل، وفي الحقيقة يوجد كوارث ومصائب ويوجد ناس ليس في قلوبهم رحمة مثل فتحي وياسر وعبير.









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