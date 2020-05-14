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فن

محمد علاء لـ صدى البلد : مسلسل البرنس وصل أمريكا وأستراليا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:02 م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
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شروق ابراهيم
قال الفنان محمد علاء إن عائلة البرنس أصبحت الاشهر في مصر والوطن العربي بعد النجاح الكبير، الذي حققه مسلسل " البرنس"، لافتا إلى أنه يتلقى اتصالات لأصدقائه من الخارج يخبرونه انهم يشاهدوا المسلسل مع الجاليات العربية في أوروبا وأمريكا واستراليا. 

وأضاف محمد علاء في تصريح خاص لـ صدى البلد  :" كنا نتوقع النجاح الكبير لمسلسل لأن السيناريو قوي وعندما  قرانا اصيبنا بدهشة من قوته وجماله". 



وأكد أن مسلسل البرنس يمتلك جميع مقومات النجاح بداية من مخرج ذكي وسيناريو محتواه قوي وممثلين موهوبين وانتاج ضخم. 

ويدور المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية  حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، احمد زاهر، روجينا، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز ، سلوى عثمان،ريم سامي ، احمد داش ومن تاليف واخراج محمد سامي.

   

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