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فن

دوا ليبا تحقق 87 مليون مشاهدة بـ كليب Break My Heart.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:25 ص
دوا ليبا
دوا ليبا
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شروق ابراهيم
حققت المغنية البريطانية دوا ليبا 87 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيتها الجديدة Break My heart بعد مرور أكثر من شهر ونصف على طرحها بقناتها الرسمية على يوتيوب. 

أغنية Break my heart من ألبوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في أواخر شهر مارس بدلا من أبريل بعد تسريبه عبر الإنترنت. 

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وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا لبيا تريند يوم الجمعة الماضية بالتزامن مع طرح ألبومها الجديد. 

ويضم الألبوم 11 أغنية منها: don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.

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