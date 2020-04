الجميلة دوا ليبا تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

حرصت النجمة العالمية دوا ليبا على تهئنة متابعيها من المسلمين بحلول شهر رمضان ، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وكتبت دوا ليبا :" رمضان مبارك .. اتمنى ان يعم عليك بالصحة والسعادة".





وطرحت دوا ليبا شهر مارس الماضي البومها الجديد الذي تصدر قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا لبيا تريند يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع طرح البومها الجديد.