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هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة

الزلازل والظواهر الفلكية
الزلازل والظواهر الفلكية
إسلام خالد

يكثر الحديث والتساؤل بين الناس من فترة إلي أخرى، حول ما إذا كانت هناك علاقة بين حدوث الزلازل وبين الظواهر الفلكية مثل اصطفاف الكواكب أو الكسوف والخسوف، حيث يميل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلي ربط الكوارث الطبيعية بحركة الأجرام السماوية.

ويكشف الدكتور أشرف تادرس، استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن حقيقة ما اذا كان هناك علاقة بين حدوث الزلازل وبين حركة الشمس والقمر والنجوم.

وأكد الدكتور تادرس على عدم وجود علاقة علمية بين أوضاع الكواكب وحدوث الزلازل، موضحآ أن “الربط بين أوضاع الكواكب وحدوث الزلازل ليس له أساس علمي صحيح” مشيرًا إلى أنه "لو كان ذلك صحيحًا، لكان تم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين".

وأضاف استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن ما يشاع من ربط الكوارث الطبيعية بالظواهر الفلكية مثل اصطفاف الكواكب أو الاقترانات السماوية، يدخل في إطار التنجيم وليس علم الفلك، مؤكدًا أن الفلك كعلم قائم على الرصد والتحليل لم يثبت عبر تاريخه الطويل أي علاقة بين تلك الظواهر وحركة الأرض الزلزالية.

كما شدد الدكتور تادرس على أن "جميع الظواهر والأحداث الفلكية لا تمثل خطرًا على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على سطح الأرض"، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالظواهر النهارية المرتبطة بالشمس، حيث أن النظر المباشر إلى الشمس، خاصة أثناء الكسوف، قد يسبب ضررًا بالغًا للعين.

ويختم تادرس حديثه بالتأكيد على أن "ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، ولو كان هناك رابط حقيقي لاكتشفه العلماء منذ قرون".

وفي إطار متصل كان قد أكد الدكتور محمد الشاهد، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اصطفاف الكواكب أو اقترانها في السماء لا علاقة له علميًا بحدوث الزلازل، نافيًا الشائعات التي تتكرر مع كل ظاهرة فلكية.

وأوضح الشاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن مثل هذه الأحداث الفلكية لا تؤثر على الأرض أو على مصير الإنسان، وانه اذا حدث مثل هذه الأمور فإنا تحدث وليد الصدفة والمصادفة وليس قاعدة علمية يستدل بها.

الزلازل الظواهر الفلكية علاقة بين حدوث الزلازل وبين الظواهر الفلكية اصطفاف الكواكب

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