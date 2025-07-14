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الإشراف العام
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ما بين الرفض والقبول.. أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، اليوم جلسة مسائية عاجلة ، لنظر ٢٥ طعنا لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة ، من القاهرة والجيزة ، وأصدرت عدة أحكام فيما أرجأت الفصل في عدد من الطعون لجلسة الغد الثلاثاء .

أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ  

وأصدرت المحكمة عدد من الأحكام فتنوعت ، ما بين رفض بعض الطعون ، وقبول آخرين ، فيما قضت في ٣ طعون بعدم قبول لانتفاء القرار الإداري ، كما قضت في طعن واحد بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد مرشح مما يعني ذلك ادراجه في كشوف الانتخابات .

كما  قضت في طعن آخر بعدم قبوله ، ومن اللافت للانتباه أن هذا المرشح يطالب بإدراج إسمه بكشوف الانتخاب رغم عدم تقديم أوراقه للترشح نهائياً ، ولكنه أقام طعن أمام المحكمة ، فقضت المحكمة بعدم قبول طعنه . وقضت أيضا في طعن آخر بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشح يحق له الترشح ، ويعني ذلك أيضًا إدراجه بكشوف المرشحين .

فيما أرجأت عدد ٦ طعون للنظر فيهم لجلسة الغد ،وبلغ اجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة ٢٥ ومن والمحافظات ٢٥ طعنًا .

وفي اللحظات الأخيرة لغلق باب التقدم برفع الطعون مساء أمس تلقت ٦ طعون آخري ليصل إجمالي الطعون في القاهرة والجيزة والمحافظات حوالي ٥٠ طعنا .
.
ويستمر عمل المحكمة في جلسات عاجلة ومسائية ، من خلال فحص الأوراق ، والنظر في الطعون ، علي مدار يومين ، لتصدر حكمها الأول في الطعون ، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة ، وبعد صدور الأحكام من المنتظر أن يتم الطعن عليها في محكمة الدرجة الثانية الإدارية العليا ، وتكون الأحكام الصادرة منها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها .

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