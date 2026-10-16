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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-10-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-10-2026 والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات الأندية الساعية إلى تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوارها نحو المنافسة على الألقاب.

وتتصدر مباريات اليوم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والجيش الرواندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب مباراة بيراميدز أمام المريخ بنتيو، في إطار المنافسات القارية.

كما تتضمن أجندة اليوم عددًا من المواجهات في الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والسعودي والتركي، ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة لمتابعة العديد من المباريات على مدار اليوم.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض ممثلا الكرة المصرية مواجهتين مهمتين في إطار مشوارهما بالبطولة القارية.

* المريخ بنتيو السوداني الجنوبي × بيراميدز: الساعة 4 مساءً.
* الجيش الرواندي × الزمالك: الساعة 7 مساءً.
* ستار سبورت أكاديمي × نهضة بركان: الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

* ديبورتيفو لاكورونيا × ليفانتي: الساعة 10 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* فروسينوني × ساسولو: الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

* لو مان × تولوز: الساعة 9:45 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 3».

مواعيد مباريات الدوري الألماني

* آينتراخت فرانكفورت × كولن: الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

* القادسية × أبها: الساعة 4:15 مساءً، عبر قناة «ثمانية».

مواعيد مباريات الدوري التركي

* كوروم بلديسبور × ريزة سبور: الساعة 8 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري، خاصة المواجهات الإفريقية التي يسعى خلالها الزمالك وبيراميدز إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصهما في مواصلة المشوار القاري بنجاح

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