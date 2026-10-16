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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا أثق بأحد.. ترامب يرد على سؤال بشأن ثقته في نتنياهو

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة، عما إذا كان يثق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأجاب: لا أثق بأحد.

ترامب: لا أثق في أحد 

وحسب وكالة رويترز قال ترامب رداً على سؤال عن مدي ثقته في رئيس وزراء الإحتلال: في عالم السياسة لأ أثق في أحد.


ترامب: لن نستخدم السلاح النووي في إيران.. ولا أرى أننا سننشر قوات برية هناك


وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس»، إنه لن يستخدم القنبلة النووية في إيران، وإنه لا يتصور نشر قوات برية أمريكية داخل الجمهورية الإسلامية.


وأضاف ترامب أنه أجرى محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي، حسب وكالة رويترز.

ترامب نتنياهو إيران روسيا والصين

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