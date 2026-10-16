ترامب يتحدث عن مصير الحرب مع إيران وأوكرانيا.. ماذا قال عن نتنياهو وبوتين والنووي؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بأحد في عالم السياسة، وذلك ردًا على سؤال بشأن ثقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنهما حققا نجاحات كبيرة معًا.

تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا وإيران

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها ترامب، ليل الخميس وفجر الجمعة، مع شبكة نيوزماكس الأمريكية، حيث سُئل عما إذا كان يثق بنتنياهو، فأجاب بأنه لا يثق بأحد في عالم السياسة، مؤكدًا أن علاقته بنتنياهو كانت جيدة جدًا، وأنهما حققا نجاحات كبيرة معًا.

ترامب: لو ترشحت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية لحصلت على 99% من الأصوات

وتطرق ترامب إلى الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر، قائلًا إن الإسرائيليين يرغبون في مشاركته فيها.

وأضاف أن هناك من يقول في إسرائيل إنه لو ترشح لمنصب رئيس الوزراء، لحصل على 99% من الأصوات.

ترامب لا يستبعد استخدام أم القنابل ضد إيران

وفي أعقاب تقرير لشبكة سي إن إن، أفاد بأن الجيش الأمريكي وضع خططًا جديدة لشن هجمات على إيران، تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل، لم يستبعد ترامب اللجوء إلى هذا السلاح، لكنه أكد أنه لن يستخدم الأسلحة النووية ضد إيران.

وقال ترامب إن أم القنابل ليست سلاحًا نوويًا، وإنما قنبلة ضخمة للغاية، تشبه قنبلة نووية صغيرة، لكنها تظل قنبلة تقليدية كبيرة.

وأضاف أنه لن يستخدم الأسلحة النووية، لأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، تليها روسيا ثم الصين.

وأوضح أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة خلال خمس سنوات، معربًا عن أسفه لذلك، ومؤكدًا أنه يرحب بالتخلص من الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي، لكنه أوضح أن الصين أقل اهتمامًا بهذا الأمر لأنها متأخرة كثيرًا عن الولايات المتحدة في هذا المجال.

ترامب: قد نضطر إلى العودة إلى إيران خلال عام إذا انسحبنا الآن

وعن سبب عدم إعلان النصر والانسحاب من إيران، بعدما أعلن تدمير برنامجها النووي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تستطيع الانسحاب، لكنها قد تضطر إلى العودة إلى هناك خلال عام.

وأضاف أنه إذا لم يكن رئيسًا للولايات المتحدة، فقد يُسمح للبرنامج النووي الإيراني بالاستمرار، مؤكدًا أن هدف واشنطن هو ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مطلقًا، ومعتبرًا أنها ستستخدمها إذا امتلكتها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران، وإن برنامجها النووي مدفون تحت ملايين الأطنان من الصخور، مشيرًا إلى أن واشنطن تراقب الجبل المستهدف، وقد تضطر إلى تنفيذ تحرك هناك.

وعندما سُئل عن احتمال نشر قوات أمريكية برية داخل إيران، أجاب بأنه لا يرى أن ذلك سيحدث.

ترامب: لست من المعجبين بزيلينسكي.. والتعامل معه ليس سهلًا

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إنه ليس من كبار المعجبين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن التعامل معه ليس سهلًا، متهمًا إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى تسوية، رغم إعلانه رغبته في ذلك.

كما انتقد ترامب استئناف كييف هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، قائلًا إن استهداف المصافي لا يؤدي إلا إلى رفع أسعار النفط عالميًا، ووصف هذه الهجمات بأنها أمر مخزٍ.

وأضاف أن هناك الكثير من الأهداف الأخرى التي يمكن مهاجمتها، معتبرًا أن استهداف المصافي التي تنتج الديزل الذي يحتاج إليه العالم لا يخدم مصالح العالم.

ترامب: الكراهية بين بوتين وزيلينسكي تعرقل التوصل إلى اتفاق

وأرجع ترامب جانبًا من صعوبات التوصل إلى تسوية للحرب إلى العداء الشخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال إن بوتين يكره زيلينسكي، كما أن زيلينسكي يكره بوتين، وإن وجود هذا القدر من الكراهية يجعل التوصل إلى أي اتفاق أمرًا بالغ الصعوبة.

كما طرح ترامب إمكانية إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، قائلًا إنه يعتقد أن الانتخابات يجب أن تُجرى، لأنه لا أحد يخبره ما إذا كان المواطنون الأوكرانيون راضين عن تعرض المباني السكنية التي يعيشون فيها لهجمات بالصواريخ.