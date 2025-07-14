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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حبس المتهم بالتعدي على شخص وإصابته بعاهة مستديمة في السيدة زينب

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
كتب: مصطفى رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بالتعدى على شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالسيدة زينب في القاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بالتعدي على شاب في السيدة زينب

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى ضبط المتهم بالتعدى على شخص واحداث عاهه مستديمة له بالسيدة زينب بالقاهرة.

ونشر موقع "صدى البلد" خبراً تحت عنوان ("آدم" ضحية بلطجى السيدة زينب : عايز حقى.. عملى عاهة وعايش فى الشارع عادى).

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بفحص الشكوى وتمكنت من ضبط المشكو فى حقه والسلاح المستخدم فى الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويأتي ذلك فى اطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى مجال التعامل الفورى مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.

وروى الشاب لـ "صدى البلد" تفاصيل الجريمة قائلا انه تعدى عليه بلطجي أثناء عمله في أحد محلات السيدة زينب في القاهرة والسبب أن المتهم قام بسبه بوالدته وحينما عاتبه قام المتهم بالتعدى عليه بآلة حادة في مناطق متفرقة بأنحاء جسده ما نتج عنه إصابات متفرقة.

التقى موقع صدى البلد مع آدم رجب ضحية البلطجة في السيدة زينب، والذي سرد ما تعرض له أثناء عمله داخل محل حلاقة في منطقة السيدة زينب وقيام بلطجي بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة داخل المحل وخارجه.

وقال آدم: «أنا عندي 20 سنة وبشتغل في محل دليفري بس الموتوسيكل بايظ وقولت أشتغل في محل حلاقة لحد ما يتصلح عشان والدي ووالدتي حالتهم الصحية مش كويسة ومحتاجين مساعدة».

وتابع آدم ضحية السيدة زينب «خرجت يوم الحادثة العصر رايح المحل كالعادة ولما دخلت لقيت المتهم بيطلب طلب في المحل بس بـ شتيمة وأنا معرفوش أصلا ولا في بيني وبينه أي علاقة».

استكمل آدم «أنا مااستحملتش الشتيمة لأهلي، وقولت له بعد أذنك ما تشتمنيش بما أنه زبون أنا هجيبلك الطلب من غير إهانة، قام من على الكرسي وكان عايز يضربني بالبوكس واتفاديته وحاولت أدافع عن نفسه».

أضاف آدم ضحية السيدة زينب «طلع مطواة وضربني في إيدي وفي راسي وبعدها خرجت أجري أستنجد بأي حد في الشارع هو خرج ورايا وجاب من الموتوسيكل بتاعه سكين كبيرة وجري ورايا».

استطرد آدم «هو كان عايز يموتني ضربني في ايدي الشمال لحد ما جابلي عجز فيها ونزلت جراج عشان استخبى بس العامل قالي اطلع متخافش لكن لما طلعت لقيته وفضل يضرب فيا بردو».

واختتم آدم حديثه قائلا «بعدها روحت ركبت توك توك بالعافية محدش لحقني وجريت على المستشفى ولما وصلت محدش عملي حاجة، ودلوقتي أنا عايز حقي وبستنجد بالنائب العام والداخلية تجيب حقي من البلطجي».

وأكد آدم ضحية بلطجي السيدة زينب «نفسي بس أجيب حقي ويتقبض عليه لأنه عايش في الشارع وكمان بيجيلي تهديدات منه وأنا حتى مش عارف أخرج من البيت ولا أتحرك».

القاهرة السيدة زينب صدى البلد ضحية بلطجى بلطجى

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