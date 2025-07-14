لمتابعة سير العمل.. اجتماع لرئيس قضايا الدولة ونوابه

أدار المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٥، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع والأقسام، وذلك باستخدام تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور كُلٍّ من المستشار / أحمد فكرى - نائب رئيس الهيئة “ رئيس إدارة التفتيش الفنى ”، والمستشار / أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة " الأمين العام ".

رئيس قضايا الدولة يجتمع بالنواب

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بكافة فروع الهيئة أولًا بأول، وتذليل أي معوقات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات القانونية المقدمة للدولة ومؤسساتها.

وقد أكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، على أهمية توظيف أحدث التقنيات الرقمية، ومنها تقنيات التواصل المرئي عن بُعد؛ لضمان التواصل الفعَّال والمستمر مع كافة القيادات والكوادر بالهيئة أينما كانوا، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من التواصل يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها إدارة التحول الرقمي بالهيئة، والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، ومستجدات العمل بالطعون الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات النيابية القادم، ومتابعة آليات التنسيق بين مبني الإدارة والفروع، إلى جانب مناقشة متطلبات دعم الفروع لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز العدالة الناجزة وحماية المال العام.

وأشاد معالى المستشار الدكتور حسين مدكور بالجهود المبذولة من رؤساء الفروع وكافة العاملين، مُطالبًا بمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية لتحقيق أهداف الهيئة السامية في خدمة الدولة المصرية