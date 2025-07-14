أثناء تأدية عمله.. سيارة تصطدم بـ أمين شرطة في طرة

لقى أمين شرطة مصرعه في حادث مروري بمنطقة طره في حلوان لعدما صدمته دراجة نارية مسرعة وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة في القاهرة.

مصرع أمين شرطة اثناء تأديه عمله في طره

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الكطريق بمنطقة طرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع أمين شرطة صدمته دراجة نارية اثناء عمله على الطريق في طرة وفرار قائدها من موقع الحادث وتم نقل أمين الشرطة للمشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

