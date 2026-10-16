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ضربة أمريكية جديدة لكييف.. رويترز: البيت الأبيض وراء تقييد خدمة ستارشيلد في أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة أمريكية جديدة لكييف.. رويترز: البيت الأبيض وراء تقييد خدمة ستارشيلد في أوكرانيا

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

أفاد مسؤولان أمريكيان ومسؤول غربي مطلع على الأمر بأن القرار بتقييد نظام الأقمار الصناعية الذي تستخدمه أوكرانيا في الاتصالات الميدانية والعمليات بالطائرات المسيّرة، صدر من داخل البيت الأبيض.

تقييد خدمة ستارلينك في أوكرانيا 

وقال المسؤولون إن قيادات في وزارة الدفاع الأمريكية تلقت رسالة تفيد بضرورة إبطاء خدمة «ستارشيلد» (Starshield) التابعة لشركة «سبيس إكس»، والمخصصة للاستخدام العسكري الأوكراني.

ولم يحدد المسؤولون، هوية الشخص الذي اتخذ القرار داخل البيت الأبيض أو المسؤول عن تنفيذ الأمر، وتُعد وزارة الدفاع الأمريكية أكبر عملاء خدمة «ستارشيلد»، وهي النسخة العسكرية من خدمة «ستارلينك».

وقال مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع إن أجهزة استقبال «ستارلينك» ذات المواصفات العسكرية توقفت عن العمل في أوكرانيا عند تثبيتها على أجسام سريعة الحركة، ما أثر في أداء الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تعتمد عليها أنظمة التوجيه المثبتة على متنها أثناء تحليقها فوق الأراضي الأوكرانية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، إن أجهزة الاستقبال عادت إلى العمل أثناء الحركة، ولكن عند سرعات لا تتجاوز 100 ميل في الساعة، أي نحو 160 كيلومترًا في الساعة.

ضغوط أمريكية على أوكرانيا لوقف الهجمات على المصافي

جاء التحرك لتقييد نظام الاتصالات الحيوي بصورة مؤقتة في وقت يمارس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على كييف لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية، وهي الهجمات التي حمّلها مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بما يضر بفرص الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

غير أن خبراء يقولون إن الارتفاع في تكاليف الطاقة يرجع في الأساس إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى شن هجمات إيرانية على منشآت الطاقة، وأسهمت في إغلاق مضيق هرمز الحيوي إلى حد كبير.

أوكرانيا خدمة ستارلينك روسيا البيت الأبيض

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