تضم مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 رحلات متنوعة في الاتجاهين، تشمل قطارات «تالجو» و«VIP» والنوم والإسباني المطور والفرنساوي والدرجة الثالثة المكيفة والقطارات ذات التهوية الديناميكية، وفقًا لجدول المواعيد الوارد في البيانات المتاحة.

وتوضح القائمة أرقام القطارات ومواعيد القيام والوصول، إلى جانب محطات التوقف الرئيسية على خط القاهرة والإسكندرية والعكس، بما يساعد المسافرين على اختيار الرحلة المناسبة وتحديد توقيت التحرك من محطة القيام والوصول إلى وجهتهم.

وتشمل المواعيد رحلات تبدأ في الساعات الأولى من الصباح وأخرى تمتد إلى المساء، فضلًا عن قطارات تواصل رحلاتها إلى مدن ومحافظات أخرى، وفقًا للمعلومات الواردة في جدول التشغيل.

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ما مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة؟

تتنوع القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية بين القطارات ذات التهوية الديناميكية والدرجة الثالثة المكيفة والقطارات الإسبانية المطورة و«تالجو» و«VIP»، وتختلف محطات التوقف وموعد الوصول بحسب رقم كل قطار.

قطار 119

ينطلق قطار 119، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 05:00 صباحًا، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 05:15، وقها الساعة 05:26، وبنها الساعة 05:44، وقويسنا الساعة 05:58، وبركة السبع الساعة 06:12، وطنطا الساعة 06:34، وكفر الزيات الساعة 06:53، وإيتاي البارود الساعة 07:13، ودمنهور الساعة 07:37، وسيدي جابر الساعة 08:23، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 08:30 صباحًا.

قطار 903

يبدأ قطار 903، من نوع الإسباني المطور، رحلته من القاهرة الساعة 06:00 صباحًا، ويتوقف في بنها الساعة 06:44، وقويسنا الساعة 06:58، وبركة السبع الساعة 07:12، وطنطا الساعة 07:34، وكفر الزيات الساعة 07:53، وإيتاي البارود الساعة 08:13، ودمنهور الساعة 08:37، وسيدي جابر الساعة 09:23، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 09:30 صباحًا.

قطار 7

يقوم قطار 7، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 06:20 صباحًا، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 06:35، وقليوب الساعة 06:44، وقها الساعة 06:57، وطوخ الساعة 07:06، وبنها الساعة 07:20، وقويسنا الساعة 07:33، وبركة السبع الساعة 07:45، وطنطا الساعة 08:05، وكفر الزيات الساعة 08:28، والتوفيقية الساعة 08:39، وإيتاي البارود الساعة 08:52، ودمنهور الساعة 09:15، وأبو حمص الساعة 09:30، وكفر الدوار الساعة 09:47، وسيدي جابر الساعة 10:08، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:15 صباحًا.

قطار 1205

ينطلق قطار 1205، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 06:45 صباحًا، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 07:00، وبنها الساعة 07:32، وقويسنا الساعة 07:54، وبركة السبع الساعة 08:08، وطنطا الساعة 08:36، ودمنهور الساعة 09:28، وسيدي جابر الساعة 10:08، وينتهي بمحطة مرسى مطروح الساعة 15:25 عصرًا.

قطار 1131

يقوم قطار 1131، من الدرجة الثالثة المكيفة، من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا، ويتوقف في بنها الساعة 07:38، وطنطا الساعة 08:10، وإيتاي البارود الساعة 08:41، ودمنهور الساعة 09:03، وسيدي جابر الساعة 09:48، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا.

قطار 1083

ينطلق قطار 1083، من نوع النوم والثانية الفاخرة، من القاهرة الساعة 07:20 صباحًا، ويعمل يومي الأحد والخميس فقط، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 09:58، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:05 صباحًا.

قطار 2025

يقوم قطار 2025، من نوع «تالجو»، من القاهرة الساعة 08:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 10:23، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

قطار 901

ينطلق قطار 901، من نوع «VIP»، من القاهرة الساعة 08:10 صباحًا، ويتوقف في بنها الساعة 08:52، وطنطا الساعة 09:30، ودمنهور الساعة 10:21، وسيدي جابر الساعة 11:08، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:15 صباحًا.

قطار 1015

يقوم قطار 1015، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 08:25 صباحًا، قادمًا من أسوان، ويتوقف في بنها الساعة 09:10، وطنطا الساعة 09:50، ودمنهور الساعة 10:50، وسيدي جابر الساعة 11:33، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:40 صباحًا.

قطار 1109

ينطلق قطار 1109، من الدرجة الثالثة المكيفة، من القاهرة الساعة 08:35 صباحًا، قادمًا من الفيوم، ويتوقف في بنها الساعة 09:16، وقويسنا الساعة 09:29، وبركة السبع الساعة 09:55، وطنطا الساعة 10:16، وإيتاي البارود الساعة 10:50، ودمنهور الساعة 11:15، وسيدي جابر الساعة 12:03، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 12:10 ظهرًا.

قطار 1089

يقوم قطار 1089، من نوع النوم والثانية الفاخرة، من القاهرة الساعة 08:40 صباحًا، قادمًا من أسوان، ويعمل يومي الاثنين والجمعة فقط، ويتوقف في طنطا الساعة 10:16، ودمنهور الساعة 11:15، وسيدي جابر الساعة 12:03، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 12:10 ظهرًا.

قطار 905

ينطلق قطار 905، من نوع الفرنساوي المطور مع خدمة «Premium»، من القاهرة الساعة 09:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 11:13، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:20 صباحًا.

قطار 911

يقوم قطار 911، من نوع «VIP»، من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا، ويتوقف في بنها الساعة 10:42، وطنطا الساعة 11:20، وكفر الزيات الساعة 11:42، ودمنهور الساعة 12:13، وسيدي جابر الساعة 12:58، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 13:05 ظهرًا.

قطار 1211

ينطلق قطار 1211، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 10:10 صباحًا، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 10:25، وقها الساعة 10:34، وطوخ الساعة 10:47، وبنها الساعة 10:56، وقويسنا الساعة 11:11، وبركة السبع الساعة 11:24، وطنطا الساعة 11:37، وكفر الزيات الساعة 11:58، والتوفيقية الساعة 12:08، وإيتاي البارود الساعة 12:19، ودمنهور الساعة 12:43، وسيدي جابر الساعة 13:28، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 13:35 ظهرًا.

قطار 89

يقوم قطار 89، من نوع الإسباني المطور، من القاهرة الساعة 11:15 صباحًا، قادمًا من أسوان، ويتوقف في طنطا الساعة 12:25، وسيدي جابر الساعة 13:48، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 13:55 ظهرًا.

قطار 913

ينطلق قطار 913، من نوع الإسباني المطور، من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا، ويتوقف في طنطا الساعة 13:09، ودمنهور الساعة 13:56، وسيدي جابر الساعة 14:38، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 14:45 ظهرًا.

قطار 15

يقوم قطار 15، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 12:30، وبنها الساعة 13:02، وقويسنا الساعة 13:15، وبركة السبع الساعة 13:28، وطنطا الساعة 13:50، وكفر الزيات الساعة 14:08، والتوفيقية الساعة 14:19، وإيتاي البارود الساعة 14:32، ودمنهور الساعة 14:56، وأبو حمص الساعة 15:12، وكفر الدوار الساعة 15:29، وسيدي جابر الساعة 15:52، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 16:00 عصرًا.

قطار 919

ينطلق قطار 919، من نوع الإسباني المطور، من القاهرة الساعة 14:25 ظهرًا، ويتوقف في بنها الساعة 15:07، وقويسنا الساعة 15:20، وبركة السبع الساعة 15:33، وطنطا الساعة 16:10، وكفر الزيات الساعة 16:27، وإيتاي البارود الساعة 16:47، ودمنهور الساعة 17:11، وسيدي جابر الساعة 17:58، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 18:05 مساءً.

قطار 915

يقوم قطار 915، من نوع الفرنساوي المطور، من القاهرة الساعة 15:10 عصرًا، ويتوقف في بنها الساعة 15:52، وطنطا الساعة 16:31، ودمنهور الساعة 17:22، وسيدي جابر الساعة 18:08، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 18:15 مساءً.

قطار 21

ينطلق قطار 21، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 15:25 عصرًا، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 15:40، وقليوب الساعة 15:49، وطوخ الساعة 16:06، وبنها الساعة 16:21، وقويسنا الساعة 16:34، وبركة السبع الساعة 16:47، وطنطا الساعة 17:10، وكفر الزيات الساعة 17:27، والتوفيقية الساعة 17:38، وإيتاي البارود الساعة 17:51، ودمنهور الساعة 18:15، وأبو حمص الساعة 18:33، وكفر الدوار الساعة 18:47، وسيدي جابر الساعة 19:08، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 19:15 مساءً.

قطار 923

يقوم قطار 923، من نوع الإسباني المطور، من القاهرة الساعة 16:00، ويتوقف في بنها الساعة 16:42، وقويسنا الساعة 16:55، وبركة السبع الساعة 17:08، وطنطا الساعة 17:30، وكفر الزيات الساعة 17:47، ودمنهور الساعة 18:32، وسيدي جابر الساعة 19:18، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 19:25 مساءً.

قطار 23

ينطلق قطار 23، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 16:30، ويتوقف في شبرا الخيمة الساعة 16:45، وقها الساعة 17:02، وطوخ الساعة 17:11، وبنها الساعة 17:26، وقويسنا الساعة 17:40، وبركة السبع الساعة 18:02، وطنطا الساعة 18:30، وكفر الزيات الساعة 18:48، والتوفيقية الساعة 18:59، وإيتاي البارود الساعة 19:12، ودمنهور الساعة 19:35، وأبو حمص الساعة 20:02، وكفر الدوار الساعة 20:16، وسيدي جابر الساعة 20:43، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 20:50 مساءً.

قطار 31

يقوم قطار 31، بنظام التهوية الديناميكية، من القاهرة الساعة 20:30 مساءً، ويتوقف في طوخ الساعة 21:01، وبنها الساعة 21:15، وقويسنا الساعة 21:28، وبركة السبع الساعة 21:41، وطنطا الساعة 22:04، وكفر الزيات الساعة 22:22، وإيتاي البارود الساعة 22:50، ودمنهور الساعة 23:13، وأبو حمص الساعة 23:29، وكفر الدوار الساعة 23:47، وسيدي جابر الساعة 00:08، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 00:15 بعد منتصف الليل.

ما مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة اليوم الجمعة؟

تضم قائمة القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة رحلات من أنواع مختلفة، تشمل الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية و«VIP» والإسباني المطور و«تالجو»، إلى جانب قطارات تستكمل رحلاتها إلى محافظات ومدن أخرى.

قطار 3024

ينطلق قطار 3024، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 09:15 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 09:28، ودمنهور الساعة 10:10، وطنطا الساعة 10:54، ويصل إلى القاهرة الساعة 12:10 ظهرًا.

قطار 1212

يقوم قطار 1212، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 09:25 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 09:37، وكفر الدوار الساعة 09:59، وأبو حمص الساعة 10:15، ودمنهور الساعة 10:33، وإيتاي البارود الساعة 10:53، والتوفيقية الساعة 11:05، وكفر الزيات الساعة 11:16، وطنطا الساعة 11:50، وبركة السبع الساعة 12:08، وقويسنا الساعة 12:20، وبنها الساعة 12:36، وطوخ الساعة 12:49، وقها الساعة 12:58، وقليوب الساعة 13:11، وشبرا الخيمة الساعة 13:22، ويصل إلى القاهرة الساعة 13:35 ظهرًا.

قطار 910

ينطلق قطار 910، من نوع الثانية الفاخرة، من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 10:13، ودمنهور الساعة 10:55، وطنطا الساعة 11:38، ويصل إلى القاهرة الساعة 12:40 ظهرًا.

قطار 132

يقوم قطار 132، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 10:31، وكفر الدوار الساعة 10:53، وأبو حمص الساعة 11:09، ودمنهور الساعة 11:26، وإيتاي البارود الساعة 11:46، وكفر الزيات الساعة 12:04، وطنطا الساعة 12:25، وبركة السبع الساعة 12:43، وقويسنا الساعة 13:12، وبنها الساعة 13:29، وطوخ الساعة 13:42، وشبرا الخيمة الساعة 14:06، ويصل إلى القاهرة الساعة 14:20 ظهرًا.

قطار 912

ينطلق قطار 912، من نوع الإسباني المطور، من الإسكندرية الساعة 11:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 11:13، وطنطا الساعة 12:41، وبنها الساعة 13:15، ويصل إلى القاهرة الساعة 13:55 ظهرًا.

قطار 164

يقوم قطار 164، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 12:00 ظهرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 12:13، ودمنهور الساعة 13:09، وطنطا الساعة 13:48، وبركة السبع الساعة 14:07، وقويسنا الساعة 14:20، وبنها الساعة 14:35، ويصل إلى القاهرة الساعة 15:15 عصرًا، ثم يستكمل رحلته إلى أسوان ليصلها الساعة 07:40 صباح اليوم التالي.

قطار 1082

ينطلق قطار 1082، من نوع النوم والثانية الفاخرة، من الإسكندرية الساعة 12:30 ظهرًا، ويعمل يومي السبت والثلاثاء فقط، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 12:45، وطنطا الساعة 14:17، ويصل إلى القاهرة الساعة 15:25 عصرًا.

قطار 914

يقوم قطار 914، من نوع «VIP»، من الإسكندرية الساعة 13:00 ظهرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 13:13، ودمنهور الساعة 13:58، وإيتاي البارود الساعة 14:17، وكفر الزيات الساعة 14:35، وطنطا الساعة 14:55، وقويسنا الساعة 15:25، وبنها الساعة 15:40، ويصل إلى القاهرة الساعة 16:20 عصرًا.

قطار 18

ينطلق قطار 18، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 13:10 ظهرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 13:23، وكفر الدوار الساعة 13:45، وأبو حمص الساعة 14:02، ودمنهور الساعة 14:20، وإيتاي البارود الساعة 14:41، والتوفيقية الساعة 14:53، وكفر الزيات الساعة 15:05، وطنطا الساعة 15:36، وبركة السبع الساعة 15:54، وقويسنا الساعة 16:06، وبنها الساعة 16:21، وطوخ الساعة 16:34، وقها الساعة 16:43، وشبرا الخيمة الساعة 17:00، ويصل إلى القاهرة الساعة 17:10 مساءً.

قطار 2024

يقوم قطار 2024، من نوع «تالجو»، من الإسكندرية الساعة 14:00 ظهرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 14:17، ويصل إلى القاهرة الساعة 16:30 عصرًا.

قطار 586

ينطلق قطار 586، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 14:20 ظهرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 14:34، ودمنهور الساعة 15:23، وإيتاي البارود الساعة 15:44، وكفر الزيات الساعة 16:03، وطنطا الساعة 16:30، وقويسنا الساعة 16:56، وبنها الساعة 17:15، ثم يصل إلى كفر الشيخ الساعة 18:55، وينتهي بمحطة المنصورة الساعة 19:40 مساءً.

قطار 24

يقوم قطار 24، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 14:30 ظهرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 14:43، وكفر الدوار الساعة 15:05، وأبو حمص الساعة 15:21، ودمنهور الساعة 15:39، وإيتاي البارود الساعة 16:13، والتوفيقية الساعة 16:25، وكفر الزيات الساعة 16:36، وطنطا الساعة 16:06، وبركة السبع الساعة 17:14، وقويسنا الساعة 17:26، وبنها الساعة 17:41، وطوخ الساعة 17:54، وقها الساعة 18:03، وقليوب الساعة 18:16، وشبرا الخيمة الساعة 18:27، ويصل إلى القاهرة الساعة 18:40 مساءً.

قطار 916

ينطلق قطار 916، من نوع الفرنساوي المطور مع خدمة «Premium»، من الإسكندرية الساعة 15:00 عصرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 15:15، ويصل إلى القاهرة الساعة 17:30 مساءً.

قطار 688

يقوم قطار 688، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 15:10 عصرًا، ويتوقف في الحضرة الساعة 15:17، وسيدي جابر الساعة 15:23، وكفر الدوار الساعة 15:45، وأبو حمص الساعة 16:01، ودمنهور الساعة 16:18، وإيتاي البارود الساعة 17:00، وكفر الزيات الساعة 17:27، وطنطا الساعة 17:46، وبشتيل الساعة 20:20، وينتهي بمحطة كفر الشيخ الساعة 18:55 مساءً.

قطار 932

ينطلق قطار 932، من نوع «VIP»، من الإسكندرية الساعة 15:30 عصرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 15:43، ودمنهور الساعة 16:31، وكفر الزيات الساعة 17:05، وطنطا الساعة 17:27، وبنها الساعة 18:10، ويصل إلى القاهرة الساعة 18:50 مساءً.

قطار 196

يقوم قطار 196، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 15:40 عصرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 15:54، وكفر الدوار الساعة 16:17، وأبو حمص الساعة 16:34، ودمنهور الساعة 16:53، وطنطا الساعة 17:43، وبنها الساعة 18:20، وينتهي بمحطة الفيوم الساعة 22:00 مساءً.

قطار 1152

ينطلق قطار 1152، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 16:00 عصرًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 16:16، ودمنهور الساعة 17:05، وطنطا الساعة 17:43، وبنها الساعة 18:20، وينتهي بمحطة كفر الشيخ الساعة 19:00 مساءً.

قطار 818

لا يعمل قطار 818، من نوع «تحيا مصر»، أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ووفقًا للبيانات الواردة يمر بمحطة بنها الساعة 05:10 صباحًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:55 صباحًا.

قطار 2

ينطلق قطار 2، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 02:20 صباحًا، ويمر بمحطة سيدي جابر الساعة 02:33، وكفر الدوار الساعة 02:55، وأبو حمص الساعة 03:11، ودمنهور الساعة 03:29، وإيتاي البارود الساعة 03:49، والتوفيقية الساعة 04:01، وكفر الزيات الساعة 04:12، وطنطا الساعة 04:34، وبركة السبع الساعة 04:57، وقويسنا الساعة 05:09، وبنها الساعة 05:30، وقها الساعة 06:00، وشبرا الخيمة الساعة 06:18، ويصل إلى القاهرة الساعة 06:30 صباحًا، كما يتوقف في أبو مشهور الساعة 04:47، وعرب الرمل الساعة 05:17، وسندنهور الساعة 05:38.

قطار 1108

يقوم قطار 1108، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 03:05 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 03:20، وكفر الدوار الساعة 03:43، وأبو حمص الساعة 04:00، ودمنهور الساعة 04:20، وإيتاي البارود الساعة 04:42، وكفر الزيات الساعة 05:02، وطنطا الساعة 05:24، وبركة السبع الساعة 05:43، وقويسنا الساعة 05:57، وبنها الساعة 06:15، وطوخ الساعة 06:29، وقها الساعة 06:00، وقليوب الساعة 06:08، وشبرا الخيمة الساعة 06:42، ويصل إلى القاهرة الساعة 06:55 صباحًا، ويمتد إلى ميت غمر التي يتحرك منها الساعة 04:30، ثم إلى بورسعيد التي يصلها الساعة 09:55.

قطار 3012

ينطلق قطار 3012، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 04:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 04:12، ودمنهور الساعة 04:54، وإيتاي البارود الساعة 05:11، وكفر الزيات الساعة 05:28، وطنطا الساعة 05:50، وبركة السبع الساعة 06:07، وقويسنا الساعة 06:20، وينتهي في بورسعيد برقم 589 ويصلها الساعة 11:10 صباحًا.

قطار 588

يقوم قطار 588، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 04:30 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 04:41، وكفر الدوار الساعة 05:03، وأبو حمص الساعة 05:19، ودمنهور الساعة 05:35، وإيتاي البارود الساعة 06:05، وكفر الزيات الساعة 06:23، وطنطا الساعة 06:45.

قطار 936

ينطلق قطار 936، من نوع «VIP»، من الإسكندرية الساعة 04:45 صباحًا، ويمتد مسيره إلى المنيا ليصلها الساعة 11:05 صباحًا، ويتوقف في طنطا الساعة 05:40، وبركة السبع الساعة 05:58، وقويسنا الساعة 06:10، وبنها الساعة 06:25، ويصل إلى القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

قطار 926

يقوم قطار 926، من نوع الثانية الفاخرة، من الإسكندرية الساعة 04:45 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 05:00، ويصل إلى القاهرة الساعة 07:15 صباحًا، ثم يمتد مسيره إلى سوهاج ليصلها الساعة 13:35 ظهرًا.

قطار 4

يمر قطار 4، بنظام التهوية الديناميكية، بطنطا الساعة 06:20 صباحًا، وبركة السبع الساعة 06:38، وقويسنا الساعة 06:50، وبنها الساعة 07:05، وطوخ الساعة 07:18، وشبرا الخيمة الساعة 07:40 صباحًا.

قطار 1904

ينطلق قطار 1904، من نوع «VIP»، من الإسكندرية الساعة 05:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 05:13، ودمنهور الساعة 05:55، وإيتاي البارود الساعة 06:12، وكفر الزيات الساعة 06:29، وطنطا الساعة 06:54، وبركة السبع الساعة 07:12، وقويسنا الساعة 07:25، وبنها الساعة 07:45، ويصل إلى القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

قطار 8

يقوم قطار 8، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 05:10 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 05:23، وكفر الدوار الساعة 05:45، وأبو حمص الساعة 06:01، ودمنهور الساعة 06:19، وإيتاي البارود الساعة 06:39، والتوفيقية الساعة 06:51، وكفر الزيات الساعة 07:02، وطنطا الساعة 07:39، وبركة السبع الساعة 07:57، وقويسنا الساعة 08:09، وبنها الساعة 08:23، وطوخ الساعة 08:36، وقها الساعة 08:46، وشبرا الخيمة الساعة 09:03، ويصل إلى القاهرة الساعة 09:15 صباحًا.

قطار 3008

ينطلق قطار 3008، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 05:45 صباحًا، ويمتد مسيره إلى أسوان ليصلها الساعة 22:35 مساءً، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 05:58، ودمنهور الساعة 06:42، وطنطا الساعة 07:28، ويصل إلى القاهرة الساعة 08:30 صباحًا.

قطار 902

يقوم قطار 902، من نوع الإسباني المطور، من الإسكندرية الساعة 06:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 06:13، ودمنهور الساعة 06:59، وإيتاي البارود الساعة 07:19، وكفر الزيات الساعة 07:37، وطنطا الساعة 07:58، وبركة السبع الساعة 08:16، وقويسنا الساعة 08:28، وبنها الساعة 08:45، ويصل إلى القاهرة الساعة 09:25 صباحًا.

قطار 2022

ينطلق قطار 2022، من نوع «تالجو»، من الإسكندرية الساعة 07:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 07:20، ويصل إلى القاهرة الساعة 09:35 صباحًا، مع الإشارة إلى أن القطار رقم 2023 يقوم أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الإسكندرية الساعة 09:00 بدلًا من الساعة 07:00 صباحًا.

قطار 906

يقوم قطار 906، من نوع «VIP»، من الإسكندرية الساعة 07:15 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 07:30، ويصل إلى القاهرة الساعة 09:45 صباحًا.

قطار 158

ينطلق قطار 158، بنظام التهوية الديناميكية، من الإسكندرية الساعة 07:25 صباحًا، ويمتد مسيره إلى الأقصر ليصلها الساعة 22:25 مساءً، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 07:38، ودمنهور الساعة 08:23، وطنطا الساعة 09:11، وبنها الساعة 09:45، ويصل إلى القاهرة الساعة 10:25 صباحًا.

قطار 802

يقوم قطار 802، من نوع «تحيا مصر»، من الإسكندرية الساعة 07:45 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 07:59، وكفر الدوار الساعة 08:19، وأبو حمص الساعة 08:35، ودمنهور الساعة 08:55، وينتهي بمحطة بيلا برقم 801 ويصلها الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 14

ينطلق قطار 14، من الدرجة الثالثة المكيفة، من الإسكندرية الساعة 08:00 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 08:17، ودمنهور الساعة 08:58، وإيتاي البارود الساعة 09:15، وكفر الزيات الساعة 09:30، وطنطا الساعة 09:50، وبركة السبع الساعة 10:05، وبنها الساعة 10:25، ويصل إلى القاهرة الساعة 11:00 صباحًا.

قطار 900

يقوم قطار 900، من نوع الفرنساوي المطور، من الإسكندرية الساعة 08:15 صباحًا، ويتوقف في سيدي جابر الساعة 08:28، ودمنهور الساعة 09:14، وطنطا الساعة 10:04، وبنها الساعة 10:40، ويصل إلى القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

ما أنواع القطارات المتاحة على خط القاهرة والإسكندرية؟

تتضمن القائمة قطارات «تالجو» و«VIP» وقطارات النوم والثانية الفاخرة والإسباني المطور والفرنساوي المطور والدرجة الثالثة المكيفة، إلى جانب قطارات التهوية الديناميكية و«تحيا مصر»، وتختلف الخدمات ومحطات التوقف ومواعيد الرحلات بحسب رقم القطار.

ويُفضل للمسافرين مراجعة رقم القطار وتوقيت القيام والوصول ومحطات التوقف قبل التوجه إلى المحطة، خاصة عند اختيار رحلة تستكمل مسيرها إلى محافظة أخرى، أو قطار يرتبط تشغيله بأيام محددة من الأسبوع.

كيف تتأكد من مواعيد القطارات قبل السفر؟

يمكن مراجعة بيانات الحجز والاستعلام عبر الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، مع اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ الرحلة ورقم القطار عند الحاجة، للتأكد من المواعيد المتاحة قبل السفر.

وتبقى مراجعة جدول التشغيل الرسمي مهمة لتفادي الاعتماد على أي موعد قديم أو غير محدث، خصوصًا أن بعض القطارات تعمل في أيام محددة، وبعضها يمتد إلى وجهات أخرى خارج خط القاهرة والإسكندرية.