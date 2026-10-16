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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تلوح بتقديم موعد انتخابات 2028.. للسماح لأردوغان بالترشح مجددا

أردوغان ـ أرشيفية
أردوغان ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

قال مستشار للرئيس التركي يوم الخميس، إن تركيا ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد أبكر من المتوقع، في خطوة من شأنها أن تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان تجاوز القيود الدستورية والترشح مجددًا للرئاسة.

انتخابات الرئاسة التركية 

ومن المقرر حاليًا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مايو من ذلك العام. وقال محمد أوجوم، مستشار أردوغان، للصحفيين في أنقرة، إن من شبه المؤكد الآن إجراء انتخابات عام 2028 في مارس أو أبريل.

ولم يوضح أوجوم ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى خطط الرئيس، لكن تصريحاته تُعد أقرب موقف علني يصدر عن شخصية بارزة مؤيدة لاقتراح طرحه حلفاء أردوغان، يقضي بتغيير موعد الانتخابات للسماح له بالترشح مرة أخرى.

ويتولى أردوغان حكم تركيا منذ نحو 23 عامًا، إذ شغل منصب رئيس الوزراء أولًا، ثم أصبح رئيسًا للبلاد.

وأقرّ نظام رئاسي تنفيذي جديد في استفتاء أُجري عام 2017، ما أتاح لأردوغان إعادة انتخابه مرتين، في عامي 2018 و2023.


وعلى الرغم من أن النظام الجديد حدّد مدة الرئاسة بفترتين، فإن الدستور يسمح لأردوغان بالترشح مجددًا إذا دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل استكماله مدة ولايته الأخيرة البالغة خمس سنوات.

تركيا أردوغان انتخابات الرئاسة التركية الدستور

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