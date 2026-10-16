ترامب: لن ألجأ لاستخدام النووي ضد إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاده نشر قوات برية داخل إيران، مؤكدا أنه لم يستخدم السلاح النووي في مواجهة إيران، حسب فوكس نيوز.

المواجهة بين واشنطن وطهران

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأشخاص الذين يسرّبون المعلومات العسكرية يجب إعدامهم رميًا بالرصاص، واصفًا إياهم بأنهم حثالة المجتمع.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا: في رأيي، يجب إعدام مسرّبي المعلومات بالرصاص، في الماضي، كنا نطلق النار على من يسرّبون المعلومات.

وأضاف أن عملية عسكرية ضد إيران كان لا بد من إلغائها بعد ظهور تفاصيل عنها في وسائل الإعلام، في إشارة يُعتقد أنها تتعلق بالضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية العام الماضي.

كما انتقد وسائل الإعلام، مشيرًا إلى الصحفيين الذين كانوا يغطون التجمع الانتخابي، وقال إنهم يكادون يكونون بالسوء نفسه الذي عليه مسرّبو المعلومات.