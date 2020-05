تعليق مؤثر من محمد عز على مشاركته ضيف شرف في الاختيار

View this post on Instagram

مع بدايه ظهورى في الاختيار شكرا. د. بيتر ميمي أ.خيري سالم د.باهر دويدار أ. فتحي إسماعيل شكرا شركه سينيرجي. أ تامر مرسي شكرا اخويا الغالي النجم امير كراره شكرا . أ حسين عسر شكرا كل الكرو الابطال شكرا كل زمايلي اللي اشتغلوا وعملوا شغل اكتر من رائع شكرا واتشرفت انى كنت جزء من هذا العمل اللي بيخلد بطولات رجال عظماء رحم الله شهداء مصر الابطال. واعان الله ابطال مصر البواسل اللي بيفدوا البلد دى بأرواحهم يوم بعد يوم . والف شكر للبطل خالد علي موسي @petermimi @karara.amir @fathi_gamal_eldin @hussienassar @synergy.tamermursi @khairy_salem