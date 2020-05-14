تعليق مؤثر من محمد عز على مشاركته ضيف شرف في الاختيار





ونشر محمد عز عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة وعلق: "مع بدايه ظهورى في الاختيار شكرا. د. بيتر ميمي أ.خيري سالم د.باهر دويدار أ. فتحي إسماعيل شكرا شركه سينيرجي. أ تامر مرسي شكرا اخويا الغالي النجم امير كراره شكرا أ حسين عسر، شكرا كل الكرو الابطال، شكرا كل زمايلي اللي اشتغلوا وعملوا شغل اكتر من رائع شكرا واتشرفت انى كنت جزء من هذا العمل اللي بيخلد بطولات رجال عظماء، رحم الله شهداء مصر الابطال. واعان الله ابطال مصر البواسل اللي بيفدوا البلد دى بأرواحهم يوم بعد يوم . والف شكر للبطل خالد علي موسي".





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.





ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين، ماجد المصري، إياد نصار وصلاح عبد الله.



