بعد أزمة فيديوهاتها.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

وكتب عز عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "إشاعة طبعا أنا متزوج الحمدلله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا، ملعونة السوشيال ميديا اللي خلت الناس تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شوية فولورز ولايكات".

وتابع عز: "الصورة المنتشرة من كواليس مشهد الحلم في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني".

ويشارك عز في رمضان الحالي في مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.







