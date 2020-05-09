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فن

محمد عز: زواجي من منى فاروق شائعة سخيفة

السبت 09/مايو/2020 - 04:11 ص
محمد عز - منى فاروق
محمد عز - منى فاروق
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استنكر الفنان محمد عز، نبأ زواجه من الفنانه منى فاروق، في  منشور له عبر حسابه بموقع انستجرام.

وأكد محمد عز أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.

وأيضا:

وكتب محمد عز: "إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات".

وأضاف محمد عز: "الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحى ) الجزء الثاني".


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