محمد عز: زواجي من منى فاروق شائعة سخيفة

استنكر الفنان محمد عز، نبأ زواجه من الفنانه

، في منشور له عبر حسابه بموقع انستجرام.

وأكد محمد عز أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.

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