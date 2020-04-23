AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس محتشمة.. منى فاروق تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:32 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة منى فاروق صورة  جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهرت منى فاروق بإطلالة محتشمة، مرتدية شيميز باللون الرمادى المحتشم ذات الاكمام الطويلة ومقفول الصدر، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلًا.

وهنأت منى فاروق جمهورها بحلول شهر رمضان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام .

ونشرت منى فاروق صورة وعلقت قائلة: " رمضان كريم🌙 وكل سنه وأنتم طيبين ❤️ ربنا يجعله شهر خير وبركة لينا جميعا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة جديدة تبهر جمهورها

بملابس محتشمة.. روبي تطل بالكلاسيك

بالمكياج الهادئ.. نجوى كرم تتألق بإطلالة محتشمة من لبنان

بـ ملابس محتشمة .. جوهرة تثير الجدل مع محمد رمضان .. شاهد

بملابس سوداء.. صفاء سلطان بإطلالة محتشمة

فستان فوق الركبة .. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة منزلية جذابة

ترشيحاتنا

شاهد أول صلاة تراويح من إندونيسيا رمضان 2020

لن نترك أبناءنا.. بكري: جدول زمني لإعادة المصريين العالقين في الكويت.. فيديو

اغفروا تقصيري.. محمد العدل يتخلى عن رئاسة قناة الأهلي

رئيس الوزراء: فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا

ركاب 4 رحلات من المصريين العالقين بالخارج ينهون إجراءات عودتهم..شاهد

لم تظهر عليها أي أعراض.. مراهقة تكتشف حملها قبل ولادة طفلها بـ 10 دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس اللوك.. إيمان العاصي تخطف الأنظار برفقة ابنتها

رجالة البيت.. ميريهان حسين تتألق بملابس كاجوال برفقة أحمد فهمى

بملابس محتشمة.. منى فاروق تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان