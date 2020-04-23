بملابس محتشمة.. منى فاروق تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان
الخميس 23/أبريل/2020 - 08:32 م
نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت منى فاروق
بإطلالة محتشمة، مرتدية شيميز باللون الرمادى المحتشم ذات الاكمام الطويلة ومقفول الصدر، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلًا.
وهنأت منى فاروق جمهورها بحلول شهر رمضان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام . ونشرت منى فاروق صورة وعلقت قائلة: " رمضان كريم🌙 وكل سنه وأنتم طيبين ❤️ ربنا يجعله شهر خير وبركة لينا جميعا".