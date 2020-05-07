أول تعليق من حسن شاكوش على قضية اتهامه بخطف أبناء عمر جابر: سوء تفاهم

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش أن الاتهامات الموجهة له من قبل اللاعب الدولي عمر جابر مجرد سوء تفاهم، مشيرا إلى أن الأمر قد انتهى بالفعل، وأنه سوف يظهر بنفسه على إحدي القنوات لتوضيح الأمر بينه وبين صديقه عمر جابر.



وأضاف شاكوش أنه كان مجرد واسطة خير فى التواصل بين عمر جابر وعدد من أصدقائه وليس له علاقة بموضوع الأزمة بشكل مباشر.







