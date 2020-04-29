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رياضة

عمر جابر يسعى للعودة إلى نادي الزمالك.. ومدرب بيراميدز يعرقل انتقاله

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:12 م
عمر جابر
عمر جابر
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يسعى عمر جابر لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، في العودة مرة أخرى لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. 


وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن الاموال ليست هي العائق، خاصة وأنه ما أثير عن رفض عمر جابر العودة إلى الزمالك بسبب عدم حصوله على نفس المستحقات التي يحصل عليها في بيراميدز عار تماما من الصحة.



وأوضح المصدر، أن اللاعب يريد العودة، ولكن الكرواتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، هو العائق الوحيد في هذا الأمر، بعد إخطاره لمسئولي النادي بتمسكه الكامل باللاعب ورفض رحيله.



وشدد المصدر، أن اللاعب ينتظر خلال الفترة المقبلة، من أجل وضوح الرؤية، خاصة وأنه كان يريد الهعودة منذ الموسم الماضي، وكان هناك مفاوضات بالفعل ولكن لم تكتمل بين إدارتي بيراميدز والزمالك.
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