أمير عزمي: الزمالك بحاجة لضم عمر جابر.. وفرص جنش للعب أساسيا كبيرة.. فيديو

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عمر جابر من أبناء الزمالك ولو رجع هيخدم النادي بشكل كبير والنادي يحتاج لخدماته كثيرا في تلك الفترة".





في سياق آخر، أوضح أمير عزمي: "الزمالك يضم عدد كبير من حراس المرمى ولكن المنافسة باتت منحصرة بين جنش وأبو جبل".





وتابع: "جنش لديه رصيد كبير عند نادي الزمالك وجماهيره وأرجح عودته للتشكيل الأساسي بالفترة المقبلة بعد شفاءه من الإصابة".





وأشار عزمي في تصريحاته، إلى أن الزمالك يمتلك موهبة كبيرة وهي رزاق سيسيه، المعار في صفوف الاتحاد السكندري، حيث قال: "مستغرب جدا من عدم حصول رزاق سيسيه على فرصة مع الزمالك فهو لاعب مميز ويمتلك موهبة كبيرة وأطالب بعودته لنادي ميت عقبة".





وأضاف: "الزمالك عنده جوهرة أسمه رزاق سيسيه ولكن لا يستخدمه ويمدد إعارته في الاتحاد، ويقوم بدفع ملايين في بعض اللاعبين الأجانب التي لا تستحق".