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رياضة

بيراميدز يوضح حقيقة رحيل عمر جابر والشناوي وتخفيص عقود اللاعبين

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:53 ص
عمر جابر
عمر جابر
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ياسمين تيسير
كشف هاني السعيد المدير الرياضي لـ فريق بيراميدز عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عمر جابر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد هاني السعيد في تصريحات لقناة اون تايم سبورت أنه لا توجد اي مفاوضات لضم عمر حابر من جانب الزمالك، مشددا على ان اللاعب مستمر مع الفريق ولم يرحل.

وأضاف هاني السعيد أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق باق في عقده موسمين ومن الصعب رحيله في الوقت الحالي الا في حال رغبته في ذلك. 

اما عن امكانية تخفيض عقود اللاعبين نظرا لازمه فيروس كورونا أكد ان العقود بالفعل تم تخفيضها بدءا من الموسم الحالي بخلاف الموسم الماضي، مؤكدا ان العقود كانت بارقام بمالغ بها. 

اما عن تخفيض العقود حاليا فأكد ان الامر لم يطرح حتى الان .

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