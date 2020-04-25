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رياضة

سيف زاهر: راتب عمر جابر سيكون العائق أمام عودته للزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد الإعلامى سيف زاهر، أن راتب عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، سيكون عائق أمام عودته لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالى.
 
وأضاف سيف خلال تقديم برنامجه عبر شاشة "أن تايم سبورت" أن عمر جابر يحصل على أكثر من 20 مليون جنيه فى الموسم من بيراميدز، وفى حالة عودته لصفوف القلعة البيضاء سيحصل على 11 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عامل الراتب سيكون عائق أمام عودة اللاعب.
 
وتابع سيف زاهر حديثه مؤكدًا أن عودة عمر جابر للزمالك ستكون متوقفة على قرار اللاعب، إما أن يوافق على تخفيض الراتب ويعود لقلعة ميت عقبة، أو يتمسك بالاستمرار فى بيراميدز.
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